Asesinato de un repartidor de PedidosYa en Carrasco Norte: enviaron al Inisa a un adolescente de 16 años

Movilización de PedidosYa por la muerte de un repartidor el sábado 25 de abril en Montevideo

Un adolescente de 16 años fue internado en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por el asesinato de un repartidor de PedidosYa ocurrido el viernes pasado en Carrasco Norte.

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El adolescente fue hallado responsable de una "infracción gravísima" en relación al "homicidio muy especialmente agravado" de este trabajador, informó Fiscalía.

Estará internado en el Inisa por 150 días, como medida cautelar, mientras continúa la investigación.

El repartidor fue asesinado en la noche del viernes cuando dos delincuentes —uno de ellos el adolescente ahora imputado— lo abordaron para robarle la moto.