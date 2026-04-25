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Repartidores de PedidosYa se manifestaron por el asesinato de un trabajador en Carrasco Norte: la empresa pedirá una reunión a Interior

La empresa asegura que planteará su inquietud, al igual que la de los trabajadores, por los "frecuentes hechos de inseguridad en las calles"

25 de abril de 2026 15:05 hs
Movilización de PedidosYa por la muerte de un repartidor el sábado 25 de abril en Montevideo

Movilización de PedidosYa por la muerte de un repartidor el sábado 25 de abril en Montevideo

Foto: Diego Lafalche/FocoUy

Decenas de trabajadores de PedidosYa se movilizaron este sábado para reclamar por el asesinato de un repartidor ocurrido en la noche del viernes en Carrasco Norte.

Por su parte, la empresa emitió un comunicado en el que lamentó el asesinato del trabajador y anunció que pedirá —como señala haber hecho en "ocasiones anteriores"— una reunión a las autoridades del Ministerio del Interior para plantearle las "inquietudes", tanto de la compañía como de la "flota de repartidores", que son "víctimas frecuentes de hechos de inseguridad en las calles".

A través de un comunicado, PedidosYa lamentó la muerte de José Eduardo, como se llamaba el trabajador de 31 años de origen cubano que fue asesinado.

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Movilización de PedidosYa
Movilización de PedidosYa por la muerte de un repartidor el sábado 25 de abril en Montevideo

Movilización de PedidosYa por la muerte de un repartidor el sábado 25 de abril en Montevideo

"Nuevamente nos encontramos ante la triste situación de tener que lamentar el fallecimiento de un repartidor por un hecho de inseguridad", agregaron en el escrito al que accedió El Observador.

Por otra parte, la empresa señaló a los trabajadores que seguirá "abriendo espacios de conversación y comunicación" para "escuchar sus inquietudes, brindar apoyo emocional" y trabajar en "herramientas de convivencia y seguridad".

La muerte de este repartidor, asesinado en Carrasco Norte cuando delincuentes lo abordaron para robarle la moto, se suma a la ocurrida el pasado 13 de abril en el Centro de Montevideo, aunque por causas diferentes.

En ese otro caso, el repartidor —de origen venezolano y de 62 años— fue asesinado por otro hombre luego de mantener una discusión en el tránsito. El conductor del auto, que había discutido con el repartidor, se bajó en el semáforo de Colonia y Cuareim y apuñaló al trabajador, que producto de la herida murió poco después.

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