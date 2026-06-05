Condenaron a dos adolescentes por el homicidio de un repartidor de PedidosYa en Carrasco Norte

La Fiscalía de Adolescentes de 1° Turno logró la condena de dos adolescentes por el homicidio de un repartidor de PedidosYa de 31 años , asesinado durante un intento de rapiña ocurrido el pasado 24 de abril en Carrasco Norte.

Según informó Fiscalía este viernes, uno de los adolescentes, de 16 años , había sido formalizado el 29 de abril como presunto autor del crimen y permanecía internado en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) mientras avanzaba la investigación.

Como resultado de las actuaciones, ese adolescente fue declarado autor del homicidio y un segundo adolescente, detenido el pasado 3 de junio , fue declarado coautor .

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Ambos fueron responsabilizados por una infracción gravísima prevista en la ley penal como un delito de homicidio muy especialmente agravado por haber sido cometido inmediatamente después de otro delito .

Las condenas

La Justicia dispuso como medidas socioeducativas la internación de los adolescentes en el INISA.

El autor recibió una condena de cinco años y dos meses de internación, mientras que el coautor fue condenado a cuatro años y dos meses.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Adolescentes de 1° Turno, representada por las fiscales Astrid Aragone, Daniela Ramos y Pilar Tabeira.

El crimen que conmocionó a los repartidores

La víctima era un repartidor de PedidosYa de nacionalidad cubana y 31 años, quien fue asesinado durante un intento de rapiña en la noche del 24 de abril en Carrasco Norte.

El crimen generó conmoción entre los trabajadores de plataformas de reparto. Horas después del homicidio, decenas de repartidores se concentraron en el lugar para reclamar justicia y denunciar las condiciones de inseguridad en las que desarrollan su trabajo.

El asesinato ocurrió en un contexto de creciente preocupación por los ataques a repartidores. Ese mismo día, un joven de 22 años que trabajaba para una pizzería fue asesinado durante un intento de robo de su moto en el Prado.

Días antes, el 13 de abril, otro repartidor de PedidosYa, el venezolano Juan Carlos Mendoza, de 62 años, había sido asesinado tras una discusión de tránsito en el Centro de Montevideo.

La investigación permitió identificar y detener a los dos adolescentes ahora condenados, quienes cumplirán las medidas dispuestas por la Justicia en dependencias del INISA.