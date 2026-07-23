Conexión Ganadera: síndico recomendó aceptar propuesta de compra del frigorífico Bamidal por US$ 2,1 millones

La sindicatura del concurso de Conexión Ganadera recibió una propuesta formal para comprar el frigorífico Bamidal, que pertenecía a Gustavo Basso y se encuentra en proceso de liquidación dentro del concurso necesario de las empresas del grupo económico, y el juez Leonardo Méndez lo puso a consideración de los damnificados en un plazo de 6 días.

Según el escrito al que accedió El Observador, la propuesta presentada por la empresa Uniao Comercial S.A.S. (UCSAS) y liderada por Luis Beltrán , quien es accionista minoritario (2%), exdirector de Bamidal y fiador solidario de las deudas de la empresa con el BTG Pactual (anteriormente HSBC). La operación cuenta con el respaldo financiero de dicho bancoquien busca reactivar la planta frigorífica y preservar ochenta puestos de trabajo tras un intento previo de licitación que resultó desierto.

El frigorífico ubicado en Paso de los Toros y que pertenecía a Basso tenía 160 trabajadores que quedaron sin trabajo en febrero de 2025 cuando el complejo industrial dejó de faenar .

El síndico Alfredo Ciavattone recomendó aceptar la compra, por US$ 2.100.0000 , argumentando que es la mejor opción para evitar el deterioro de los bienes y satisfacer a los acreedores.

La oferta contempla la adquisición de la "casi totalidad" de los activos, exceptuando las disponibilidades en caja. Entre los activos del frigorífico se encuentran el inmueble de Tacuarembó, donde se ubica la planta frigorífica; la planta fotovoltaica, maquinaria, equipos y vehículos, marcas comerciales (como "Frigorífico Paso de los Toros" y "FLAVOR PREMIUM FOOD") y software de gestión, así como la cesión de contratos con UTE y seguros.

La propuesta implica que el oferente no asume ningún pasivo anterior ni posterior al concurso de Bamidal. Además, los bienes se adquirirían libres de toda obligación y gravamen, específicamente los hipotecarios y prendarios actuales del banco.

Por otra parte, el oferente se compromete a contratar, a partir del 1 de octubre de 2026, a 80 trabajadores (más del 60% de la plantilla actual), respetando su antigüedad, categorías y salarios vigentes. Para el resto de los trabajadores, se propone crear una "bolsa de trabajo" para futuras contrataciones prioritarias.

El exdirector de Bamidal, Beltrán, fue quien acercó la propuesta al concurso y fundamentó en que en su carácter de fiador de Bamidal, será ejecutado personalmente por el banco que ya inició acciones para ejecutar la fianza para el recupero de lo adeudado por el frigorífico y se verá "perjudicado por haberse constituido como fiador".

La recomendación del síndico

El síndico Ciavattione recomendó aceptar la oferta y funda su opinión en la ausencia de alternativas ya que tras declararse desierta la licitación previa en bloque, no se han recibido otras ofertas firmes y satisfactorias. También argumentó la importancia de evitar el deterioro progresivo de los activos.

Consideró que una venta individual por remate judicial probablemente no alcanzaría siquiera para cubrir la deuda del acreedor hipotecario (el banco), principal acreedor de Bamidal, mientras que la oferta permite reactivar la actividad industrial en el sector frigorífico ovino y conservar buena parte de las fuentes de trabajo.

En cuanto a la situación de los trabajadores, Ciavattone afirmó que la insolvencia de Bamidal "hará necesario negociar con los trabajadores las condiciones de los despidos, pero la oferta recibida ayudará amortiguar ese impacto".

Sobre Beltrán, el síndico evaluó que "como él personalmente manifiesta ser fiador solidario de las obligaciones contraídas por Bamidal S.A. frente a su principal acreedor (HSBC Bank Uruguay SA.), los intereses de UCSAS, del banco -que también ha participado activamente, apoyando en la búsqueda de la mejor salida posible para la masa activa y procurando evitar una mayor destrucción de valor– y de los trabajadores, convergen en un mismo objetivo: reactivar y consolidar la actividad".

"Aunque la oferta no alcanza a cubrir pasivo quirografario, la reactivación de la actividad empresarial que desarrollaba la concursada permitiría a estos acreedores, recuperar el vínculo comercial con un nuevo agente dedicado a la misma actividad. De hecho, la propia oferta prevé que se procurará “acordar la compra de animales con los proveedores con los que Bamidal operaba y con otros, de modo de lograr la continuidad y eficiencia en el proceso de faena y la calidad y un alto nivel de productos”, consideró.

El síndico solicitó al juez que la oferta se pusiera de manifiesto por seis días hábiles. Si en ese plazo no aparece una oferta que la supere en al menos un 10%, solicita que se autorice la enajenación directa a favor de UCSAS y el juzgado así lo dispuso con fecha 21 de julio de 2026.

El expediente incluye la certificación notarial de la parte compradora, la lista del personal a recontratar y la resolución judicial que pone la oferta a manifiesto público. En resumen, los textos documentan un esfuerzo legal y comercial para salvar la unidad productiva y mitigar el impacto económico de la quiebra de la empresa original.

Bamidal SA pertenecía casi en el 100% de las acciones a Basso. En 2019 Bamidal SA compró el entonces llamado Frigorífico Caltés -ubicado en esa localidad de Tacuarembó- y lo reactivó en 2020, con el objetivo de Gustavo Basso de transformarlo con el paso de los años en una planta que exclusivamente faene ovinos durante todo el año y lidere en ese segmento de la industria frigorífica, habia contado en su momento a El Observador.

Bamidal se declaró en concurso voluntario el 28 de abril de 2025 y actualmente se encuentra en etapa de liquidación de la masa activa, según lo dispuso el juez Méndez el 28 de octubre del mismo año.