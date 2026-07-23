Vertiente Artiguista advirtió al FA de Montevideo sobre el "hostigamiento" al que escalan las "diferencias" internas en debate sobre Bañados de Carrasco

La Vertiente Artiguista envió el lunes una nota a la Mesa Política Departamental del Frente Amplio para alertar sobre su “profunda preocupación” respecto a la “convivencia y el cuidado de los espacios de militancia colectiva” en la interna.

La carta, a la que accedió El Observador, fue enviada por la Departamental que preside el arquitecto y excandidato a la Intendencia de Montevideo, Salvador Schelotto. El texto alude tanto a un encontronazo con “hechos de violencia física entre compañeros” de una coordinadora como a la “tensión” interna cada vez que se tratan temas como el del proyecto inmobiliario para los Bañados de Carrasco .

Respecto al primer episodio, que tuvo lugar el martes de la semana pasada, la Vertiente planteó que “más allá de las circunstancias puntuales” es “fundamental” que “como fuerza política” no se dejen pasar esas situaciones. “Las coordinadoras y los comités de base deben seguir siendo ámbitos seguros, donde el respeto y la fraternidad primen siempre en nuestras discusiones e intercambios”, reclamó la lista 77.

El Niño apunta a convertirse en el más intenso en al menos 150 años: modelos refuerzan un escenario histórico

"Me llegué a desmayar": madre denunció que recibió una pedrada de alumnos al dejar a su hija en una escuela

“Asimismo, queremos poner en conocimiento que desde hace un tiempo se vienen detectando situaciones de tensión hacia la interna que llegan a prácticamente hostigamiento por eventuales diferencias de postura en torno a algunos temas en consideración, entre ellos el de un proyecto inmobiliario en el entorno de los Bañados de Carrasco”, planteó la Vertiente Artiguista, sector que entre otros integra el hoy ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

“Nos preocupa que el legítimo debate de ideas derive en presiones o desgastes personales hacia compañeros y compañeras, lo que va en contra de los principios que siempre nos han caracterizado”, agregaron.

“Nuestra intención al acercar esta nota es apelar a la responsabilidad compartida. Creemos necesario que la Departamental tome conocimiento de estos hechos para que, entre todos los sectores y organizaciones de base podamos reforzar las herramientas de diálogo, mediación y prevención de conflictos. El Frente Amplio se construye desde la diversidad de opiniones, pero siempre sobre la base del respeto mutuo y el cuidado de las y los militantes”, concluyó la 77.

Discusión “caldeada” el martes

Fuentes al tanto del episodio relataron que el martes pasado hubo una discusión en la Agrupación de Gobierno Municipal del Municipio F en la que “la cosa subió y explotó”. Se trató en este caso de un cruce entre un militante del MPP con otros del Partido Comunista, plantearon las fuentes consultadas. La situación ya venía “caldeada” desde una reunión en la Coordinadora J, apuntaron.

“Hubo aluciones que no correspondían y después hubo forcejeos”, aseguró un dirigente del MPP.

La edila Gimena Urta, presente en el encuentro, contó que se trataron “varias cuestiones del municipio” y que, en determinado momento, la conversación “subió de todo” entre dos integrantes.

El encontronazo incluyó gritos y hasta “se quiso ir a un enfrentamiento físico”, pero “no se llegó a la violencia física” porque intervinieron los “demás compañeros”. Otras fuentes consideraron que hubo “provocaciones” de parte del comunista que “generaron el forcejeo”.

La sesión tuvo que levantarse para calmar las aguas.

La diferencia, tal como se informó semanas atrás, es que el MPP –junto a otros sectores, como Seregnistas, del intendente Mario Bergara– impulsan la declaración de interés de la recategorización de suelo en la zona de Bañados de Carrasco donde se proyecta la construcción de una urbanización de 226 hectáreas. El suelo actualmente es rural y debe pasarse a urbano.

Proyecto inmobiliario en Bañados de Carrasco Informe técnico realizado por empresas impulsoras del proyecto

El Partido Comunista encabeza la contracara de esta propuesta –que también integran dirigentes del Partido Socialista–, y piden cortar de raíz con la iniciativa por su posible afectación a la zona de humedales.

El caso, a pedido de los comunistas, fue derivado a la Departamental del Frente Amplio mientras se discute en paralelo en la Junta.

Gonzalo Sánchez, edil emepepista, pidió llegar a “un punto medio”, donde se apruebe la declaración de interés para “habilitar los estudios” y luego, cuando ya estén realizados los estudios y se deba votar por segunda vez, “si continúan las diferencias”, que sea “la Departamental del Frente Amplio la que defina”.

La comunista Fátima Vázquez, presidenta de la comisión de Planeamiento que trabaja el tema en la junta, insiste en que la Departamental del FA es la que debe decidir si los ediles habilitan o no la recategorización del suelo.

La comisión recibió este lunes a la IM y el lunes próximo recibirá a Bislun S.A., la empresa que impulsa el proyecto y que tiene como principal responsable al desarrollador inmobiliario argentino Eduardo Costantini.