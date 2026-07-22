Justicia española ordenó restitución de niño uruguayo a su país y declaró retención ilícita de su madre: todavía no fue entregado a su padre

Martín Coronel Varela , padre del niño Manuel Coronel Zarfino, está buscando a su hijo en Uruguay luego de que la Justicia española ordenara restitución del menor al país y declarara retención ilícita de su madre .

Los registros migratorios indican que el niño ingresó a Uruguay el mes pasado , pero no ha sido localizado ni entregado a su padre. El niño de cuatro años no puede salir legalmente del país , según contó su padre a El Observador.

El padre dijo que el niño fue a España junto con su madre en noviembre de 2023 "por una cuestión de salud de la abuela materna", pero este viaje no era definitorio. El plan era que volvieran en febrero de 2024 , algo que no pasó.

La sentencia de la Justicia española falló contra la madre en primera instancia en mayo de 2025 y en segunda en julio del mismo año . Desde ese mes el menor está en Uruguay.

Su familia paterna solicita que "toda persona que tenga información sobre el paradero del niño" pueda "comunicarse de inmediato con las autoridades nacionales, sean estas la Jefatura Nacional de Policía, Fiscalía General de la Nación, Poder Judicial del Uruguay u otro organismo".

"Lo único que me importa es poder reencontrarme con mi hijo que hace tres años que no lo veo y hacer que las personas que están actuando de esta forma, en este caso la familia materna, consideren que el niño tiene derecho a estar con su padre tanto como con su madre", dijo el padre del menor.

El hombre dijo que fue "coaccionado" por la madre del niño. "Expresó que si yo no le firmaba los papeles para que Manuel pudiera quedarse en España me iba a hacer una denuncia por violencia de género", agregó.