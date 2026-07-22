BPS actualizó montos del Plan de Equidad 2026: quiénes pueden cobrar la prestación y cuáles son los requisitos

El Banco de Previsión Social ( BPS ) mantiene actualizado en 2026 el Plan de Equidad , una prestación económica destinada a niños y adolescentes que integran hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que cumplan una serie de requisitos establecidos por el organismo.

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La prestación se paga mensualmente y el monto varía según la composición del hogar, el nivel educativo de los beneficiarios y si presentan alguna discapacidad.

El beneficio está dirigido a niños y adolescentes que integran hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, así como a menores internados en régimen de tiempo completo en centros del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) o en instituciones con convenio.

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Para acceder a la prestación, el BPS exige el cumplimiento de cuatro condiciones:

Estar inscriptos y asistir regularmente a centros de educación formal o no formal, públicos o privados —salvo en el caso de personas con discapacidad—. La asistencia a instituciones de educación no formal habilita el cobro por única vez y por un plazo máximo de un año;

Tener al día los controles médicos correspondientes a la edad, tanto en prestadores públicos como privados;

En el caso de mayores de 18 años con discapacidad, concurrir a una revisión médica cada tres años;

Que el titular de la prestación —padre, madre o quien tenga la tenencia del menor— resida en Uruguay.

El organismo recuerda, además, que esta asignación no es compatible con otras prestaciones por asignaciones familiares.

Cuánto paga el BPS en 2026

Los montos básicos mensuales vigentes este año son los siguientes:

$ 2.686,51 por el primer beneficiario en gestación, menor de cinco años o en edad escolar.

$ 1.151,38 como complemento para el primer beneficiario que curse nivel intermedio.

$ 3.837,90 para beneficiarios con discapacidad.

$ 2.686,51 por cada beneficiario internado en régimen de tiempo completo en establecimientos del INAU o instituciones con convenio.

El BPS indicó que el pago se realiza a la persona responsable legal del menor. Cuando existan dos titulares de distinto sexo con esa condición, la mujer tendrá prioridad para percibir la prestación.

Hasta qué edad se cobra

La cobertura varía según la situación del beneficiario:

Quienes cursan Primaria pueden percibir la prestación hasta los 14 años , aunque el plazo se extiende hasta los 16 si no completaron ese ciclo por enfermedad o por residir a más de cinco kilómetros del centro educativo más cercano;

Quienes cursan Secundaria en instituciones habilitadas están amparados hasta los 18 años ;

Los beneficiarios que reciben una pensión por invalidez del BPS también mantienen la cobertura hasta los 18 años ;

En el caso de niños con discapacidad que no perciben pensión por invalidez, el beneficio puede extenderse de por vida o hasta que accedan a otra prestación del organismo.

Cómo solicitar el beneficio

El trámite puede realizarse en línea o de forma presencial.

Para la modalidad digital es necesario contar con un usuario personal del BPS y completar una declaración jurada.

El organismo también dispone de información sobre los requisitos y el procedimiento en su sitio web. Además, las consultas pueden realizarse por el teléfono 0800 7263 o a través del WhatsApp del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), 092 643 370.

Quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial pueden concurrir a las oficinas del Mides en los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Río Negro, Rocha, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.