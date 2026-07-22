No es Brasil, Chile ni Argentina: Gran Bretaña confirma una nueva inversión millonaria en América Latina

Gran Bretaña reforzó su apuesta por la infraestructura en América Latina con un acuerdo que permitirá movilizar hasta 6700 millones de dólares para el desarrollo del proyecto Metro Riel en Guatemala.
La iniciativa contempla un moderno sistema de tren ligero para el área metropolitana de Ciudad de Guatemala y representa una de las mayores líneas de financiamiento anunciadas recientemente para un proyecto ferroviario en la región.
El entendimiento fue firmado el 9 de julio entre el Gobierno local y el Reino Unido bajo un modelo de cooperación entre Estados (G2G).
El acuerdo no implica el desembolso inmediato de los recursos ni el inicio de las obras, sino que establece un marco de cooperación técnica y financiera para estructurar el proyecto y evaluar su ejecución con apoyo de la agencia británica UK Export Finance (UKEF).
¿Cómo será el Metro Riel de Guatemala?
El Metro Riel prevé la construcción de una línea electrificada de 21 kilómetros con 20 estaciones, que conectará Centra Sur, en Villa Nueva, con Centra Norte, en Ciudad de Guatemala. El recorrido aprovechará en gran parte un antiguo corredor ferroviario y apunta a reducir el tiempo de viaje entre ambos extremos a unos 40 minutos. Además, se estima que podrá transportar hasta 250.000 pasajeros por día.
El proyecto había sido planteado originalmente mediante una asociación público-privada, pero tras años de demoras el Ejecutivo guatemalteco optó por un esquema de cooperación directa con el Reino Unido. La nueva modalidad permitirá acceder a asistencia técnica británica en materia ferroviaria y facilitar el financiamiento a través de UK Export Finance (UKEF), la agencia británica de créditos para exportaciones.
Empresas del Reino Unido podrán competir posteriormente por contratos vinculados al material rodante, señalamiento, sistemas ferroviarios, obras civiles y gerenciamiento del proyecto.
El ahora exministro británico para las Exportaciones, Gareth Thomas, afirmó que el convenio marca "el comienzo de una asociación de largo plazo" destinada a desarrollar infraestructura de transporte moderna y sostenible, al tiempo que generará oportunidades para empresas de ambos países.
Por su parte, la embajadora del Reino Unido en Guatemala y Honduras, Juliana Correa, sostuvo que la nación latina tiene "una visión ambiciosa para modernizar su infraestructura y mejorar la conectividad para millones de personas", y remarcó que "el Reino Unido aportará la experiencia adquirida en grandes proyectos ferroviarios desarrollados tanto en su territorio" como en otros mercados internacionales.
El memorando tendrá una vigencia de cinco años y contempla la creación de un grupo de trabajo conjunto que se reunirá de manera periódica para coordinar las distintas etapas del proyecto, intercambiar conocimientos técnicos y evaluar oportunidades de cooperación.
También prevé la participación de Infrastructure Exports: UK, organismo que promoverá el vínculo entre empresas británicas y el desarrollo del sistema ferroviario guatemalteco.