Ataque a balazos contra ómnibus con hinchas de Tigre: diputado pidió informes a Interior por operativo de seguridad

El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes al Ministerio del Interior para que explique cómo fue diseñado y ejecutado el operativo de seguridad dispuesto para el partido entre Nacional y Tigre , luego de que un hincha argentino resultara herido de bala durante el traslado de la parcialidad visitante tras el encuentro disputado en el Gran Parque Central .

El legislador solicita que la cartera informe sobre la planificación del dispositivo, la cantidad de efectivos desplegados, las medidas adoptadas para evitar incidentes entre las hinchadas y las circunstancias en las que se produjo el ataque , además de conocer el estado actual de la investigación.

El hecho ocurrió una vez finalizado el encuentro internacional. Según informó este miércoles el Ministerio del Interior, mientras los simpatizantes de Tigre eran trasladados por Ruta 1 y Camino Cibils , desconocidos efectuaron disparos de arma de fuego contra el ómnibus en el que viajaban.

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Como consecuencia del ataque, un hombre argentino de 57 años sufrió heridas de bala en ambos brazos. Fue trasladado al Centro Coordinado del Cerro, donde se le diagnosticaron "disparos de arma de fuego en miembro superior izquierdo y derecho con entrada y salida" . Tras recibir asistencia médica fue dado de alta, mientras que el resto de la parcialidad continuó viaje hacia Argentina.

En el documento remitido al Poder Ejecutivo, Schipani plantea 11 consultas dirigidas a la secretaría de Estado. Entre ellas, pide conocer cuál fue el operativo de seguridad diseñado para el encuentro, los criterios utilizados para prevenir enfrentamientos antes, durante y después del partido y cuántos policías participaron, discriminados por unidad, función y etapa del dispositivo.

También solicita información sobre las medidas previstas para la desconcentración de los espectadores, cuál de las dos parcialidades abandonó primero el estadio y qué fundamentos motivaron esa decisión.

Otro de los puntos apunta a determinar si los ómnibus que trasladaban a los hinchas de Tigre fueron escoltados por efectivos policiales y, en caso afirmativo, desde qué lugar comenzó la custodia, hasta dónde se extendió y en qué momento finalizó. Asimismo, pregunta si existió una evaluación previa del riesgo asociado al encuentro y solicita copia de esos informes, en caso de que se hubieran elaborado.

El legislador también requiere conocer el lugar, la hora y las circunstancias exactas del ataque, si existen personas detenidas o identificadas y cuáles son las principales hipótesis que maneja la Policía. Finalmente, consulta qué medidas adoptará el Ministerio del Interior para evitar que episodios similares vuelvan a ocurrir en futuros encuentros internacionales disputados en Uruguay.

En paralelo, el Ministerio del Interior informó que las Unidades de Investigación de la Policía Nacional, en coordinación con el área de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo, otras dependencias policiales y la Fiscalía, continúan realizando actuaciones para esclarecer el ataque e identificar a los responsables.

Según la cartera, la investigación permanece en curso y tiene como objetivo avanzar en la identificación y detención de quienes efectuaron los disparos contra el ómnibus.