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Los videos del ataque a balazos contra los ómnibus que llevaban a los hinchas de Tigre en Montevideo

Uno de los proyectiles impactó en un simpatizante del club argentino, quien sufrió una herida en un brazo. La víctima fue trasladada al Hospital del Cerro, donde recibió atención médica y quedó fuera de peligro.

22 de julio de 2026 8:25 hs
Ataque a uno de los micros con hinchas de Tigre

Ataque a uno de los micros con hinchas de Tigre

Una caravana de ómnibus que trasladaba a simpatizantes del conjunto argentino rumbo a Colonia fue atacada a tiros, dejando a uno de los pasajeros herido de bala.

Ataque a hinchas de Tigre en Montevideo, Uruguay

El hecho ocurrió cuando las unidades de transporte de pasajeros circulaban por la Ruta 1, a la altura de Camino Cibils, en el oeste de la capital. De acuerdo con los primeros reportes, los disparos habrían sido efectuados por personas que se desplazaban en una motocicleta y que serían presuntos integrantes de la barra de Nacional.

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Uno de los proyectiles hirió a un simpatizante de Tigre

Uno de los proyectiles hirió a un simpatizante de Tigre

Hasta el momento, no fue confirmada oficialmente la identidad de los responsables.

¿Cómo fue el ataque a los hinchas de Tigre en Montevideo?

Ataque a hinchas de Tigre en Montevideo, Uruguay

Videos difundidos en redes sociales muestran al menos uno de los ómnibus con impactos de bala en las ventanillas y momentos de tensión entre los pasajeros luego de la agresión. En las imágenes también se observa el operativo desplegado sobre la Ruta 1 y Camino Cibils, donde la caravana debió detener su marcha.

Según informó la agencia Noticias Argentinas (NA), uno de los proyectiles impactó en un simpatizante de Tigre, quien sufrió una herida en un brazo. La víctima fue trasladada al Hospital del Cerro, donde recibió atención médica y quedó fuera de peligro.

Ataque a hinchas de Tigre en Montevideo, Uruguay

El ataque se produjo cuando los hinchas emprendían el regreso hacia Colonia para abordar el ferry con destino a la Argentina, pocas horas después del encuentro disputado en el estadio Gran Parque Central.

La Policía inició una investigación para determinar quiénes participaron de la agresión y cómo se produjo la emboscada. Entre las primeras líneas figura la posible participación de presuntos barras vinculados a Nacional, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada por los investigadores.

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