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El saludo de Federico Valverde y José Mourinho: en un día muy especial, el uruguayo volvió a los entrenamientos de Real Madrid tras el Mundial 2026; mirá el video

El volante uruguayo fue recibido por José Mourinho, el nuevo entrenador de Real Madrid

22 de julio de 2026 9:00 hs

El saludo de Federico Valverde y Mourinho

Federico Valverde se sumó a los entrenamientos de Real Madrid este miércoles, luego de su participación en el Mundial 2026 con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y tras sus vacaciones.

El volante fue recibido por José Mourinho, el nuevo entrenador, con quien se saludó con un apretón de manos y un abrazo en el campo de juego del complejo merengue.

El saludo de Federico Valverde y Mourinho

El saludo de Federico Valverde y Mourinho

Valverde comenzó de esa forma la puesta a punto de cara a la temporada 2026/27.

El crack del Mundial 2026 que quiere dejar su club para jugar en Real Madrid de José Mourinho, en el que lo espera Federico Valverde

La fuerte apuesta de José Mourinho por Federico Valverde para la temporada 2026-2027 de Real Madrid

“El capitán, que acudió por la mañana a la Ciudad Real Madrid para pasar el reconocimiento médico, saludó a Mourinho y llevó a cabo su primer entrenamiento de la pretemporada”, destacó Real Madrid.

Federico Valverde volvió a los entrenamientos de Real Madrid

Federico Valverde volvió a los entrenamientos de Real Madrid

El uruguayo se sumó a la pretemporada luego del decepcionante Mundial 2026 de la selección uruguaya, la que quedó eliminada en fase de grupos como había ocurrido en Catar 2022..

El cumpleaños de Fede Valverde

El uruguayo regresó a los entrenamientos de Real Madrid en el día de su cumpleaños, este 22 de julio, cuando cumple 28 años.

Federico Valverde volvió a los entrenamientos de Real Madrid

Federico Valverde volvió a los entrenamientos de Real Madrid

Los merengues destacaron su aniversario en su web oficial.

“El centrocampista nació el 22 de julio de 1998 en Montevideo (Uruguay) y comenzará su novena temporada en el Real Madrid. Debutó en octubre de 2018 en la Champions contra el Viktoria Plzen y ha disputado 372 encuentros. En su palmarés como madridista atesora 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España”, señalaron.

Federico Valverde volvió a los entrenamientos de Real Madrid

Federico Valverde volvió a los entrenamientos de Real Madrid

“Valverde se incorporó a nuestro club procedente del Peñarol en la temporada 2016-17 y comenzó en el Castilla. El curso siguiente lo jugó en Primera División en las filas del Deportivo de A Coruña y de allí regresó para formar parte del primer equipo del Real Madrid. Desde entones, el internacional absoluto con Uruguay es una pieza clave en el centro del campo madridista”, agrega la nota.

El saludo de Federico Valverde y Mourinho

El saludo de Federico Valverde y Mourinho

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