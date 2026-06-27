Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / Referi / MUNDIAL 2026

"Imagen impropia" y "Mundial para olvidar": la lapidaria crítica de un medio español a Federico Valverde

En una columna titulada "Valverde, un año para reflexionar", el periodista José Félix Díaz afirmó que el mediocampista del Real Madrid quedó marcado por una temporada atravesada por conflictos dentro y fuera de la cancha.

27 de junio de 2026 10:20 hs
Federico Valverde

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 generó repercusiones internacionales. El diario español OK DIARIO publicó un duro análisis sobre el presente de Federico Valverde, en el que sostuvo que el capitán de la Celeste cerró "el año más convulso de su carrera" y cuestionó tanto su rendimiento como su reacción tras ser reemplazado frente a España.

En una columna titulada "Valverde, un año para reflexionar", el periodista José Félix Díaz afirmó que el mediocampista del Real Madrid quedó marcado por una temporada atravesada por conflictos dentro y fuera de la cancha, que culminó con la temprana eliminación de Uruguay en la Copa del Mundo.

El artículo pone el foco en la imagen que dejó el futbolista cuando fue sustituido por Marcelo Bielsa durante la derrota por 1-0 ante España. Según el medio, el gesto de abandonar el campo de juego con la camiseta cubriéndose el rostro y sin saludar al entrenador proyectó una "imagen impropia" para un capitán.

Federico Valverde

Federico Valverde

Además, Díaz calificó la participación de Valverde con la selección uruguaya como un "Mundial para olvidar", al considerar que el equipo no respondió a las expectativas y quedó eliminado en la fase de grupos.

Un vestuario "jodido" y una "situación durísima": la desazón de la selección uruguaya tras su eliminación del Mundial 2026 en palabras de Mathías Olivera y Josema Giménez

El partido de Darwin Núñez en la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 contra España: arranque intenso, el casi taco y una presión que lo alejó del arco

Mundial 2026 | La polémica salida de Valverde y la explicación de Bielsa

La sustitución del mediocampista generó sorpresa durante el encuentro ante España. Las cámaras captaron a Valverde visiblemente afectado al dejar el campo de juego, una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue interpretada como una muestra de frustración por la eliminación de la Celeste.

Marcelo Bielsa sobre la salida de Valverde y Muslera

La derrota dejó a Uruguay sin posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final y profundizó las críticas sobre el ciclo de Marcelo Bielsa. En ese contexto, Valverde también quedó en el centro de la escena por su condición de referente del plantel.

Tras el partido, Bielsa explicó el motivo de su decisión. "Cambié a Valverde para darle potencia al ataque", señaló el entrenador argentino. El mediocampista del Real Madrid, en tanto, no realizó declaraciones públicas después de la eliminación.

Las más leídas

Uruguay 0-1 España: en una noche triste, otro error de Muslera y una dura derrota, la selección fracasó en el Mundial 2026 y fue eliminada

Uruguay vs España: así se vivió el minuto a minuto de la previa del día decisivo de la celeste en el Mundial 2026

Bielsa destruyó la naturaleza de Uruguay, los futbolistas fueron infieles con la historia y los dirigentes rehenes de lo que firmaron: el fracaso de la celeste en el Mundial 2026

¿Qué necesita Uruguay para clasificar? Qué alentar en cada partido y la calculadora celeste para hacer los números

Temas

Mundial 2026 Federico Valverde

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos