"Imagen impropia" y "Mundial para olvidar": la lapidaria crítica de un medio español a Federico Valverde

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 generó repercusiones internacionales. El diario español OK DIARIO publicó un duro análisis sobre el presente de Federico Valverde , en el que sostuvo que el capitán de la Celeste cerró "el año más convulso de su carrera" y cuestionó tanto su rendimiento como su reacción tras ser reemplazado frente a España .

En una columna titulada "Valverde, un año para reflexionar" , el periodista José Félix Díaz afirmó que el mediocampista del Real Madrid quedó marcado por una temporada atravesada por conflictos dentro y fuera de la cancha, que culminó con la temprana eliminación de Uruguay en la Copa del Mundo .

El artículo pone el foco en la imagen que dejó el futbolista cuando fue sustituido por Marcelo Bielsa durante la derrota por 1-0 ante España . Según el medio, el gesto de abandonar el campo de juego con la camiseta cubriéndose el rostro y sin saludar al entrenador proyectó una "imagen impropia" para un capitán.

Además, Díaz calificó la participación de Valverde con la selección uruguaya como un "Mundial para olvidar" , al considerar que el equipo no respondió a las expectativas y quedó eliminado en la fase de grupos.

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La sustitución del mediocampista generó sorpresa durante el encuentro ante España. Las cámaras captaron a Valverde visiblemente afectado al dejar el campo de juego, una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue interpretada como una muestra de frustración por la eliminación de la Celeste.

Marcelo Bielsa sobre la salida de Valverde y Muslera @DSports (X)

La derrota dejó a Uruguay sin posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final y profundizó las críticas sobre el ciclo de Marcelo Bielsa. En ese contexto, Valverde también quedó en el centro de la escena por su condición de referente del plantel.

Tras el partido, Bielsa explicó el motivo de su decisión. "Cambié a Valverde para darle potencia al ataque", señaló el entrenador argentino. El mediocampista del Real Madrid, en tanto, no realizó declaraciones públicas después de la eliminación.