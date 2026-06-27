El partido de Darwin Núñez en la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 contra España: arranque intenso, el casi taco y una presión que lo alejó del arco

Darwin Núñez fue la principal sorpresa de Marcelo Bielsa en el equipo de la selección uruguaya que enfrentó a España y quedó eliminado del Mundial 2026 tras caer 1-0, y aunque tuvo una mayor participación en el juego que en los partidos anteriores, terminó más perdido en una presión con pocos apoyos que lo alejó del arco rival .

En la primera jugada del partido en el Estadio Guadalajara Darwin ya mostró la intensidad con la que iba a plantear su presión , obligando a Unai Simón a despejar la primera.

Sin embargo, a los cinco minutos ya se lo vio cerca de los volantes en las inmediaciones del arco uruguayo, cuando Uruguay plantó un bloque defensivo de 30 metros . De defender sacándole la pelota al rival , como planteó Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa previa al partido, hubo poco durante la primera parte .

Jugó a fajarse, a chocarse contra Aymeric Laporte una y otra vez cuando el equipo necesitaba salir de la presión intensa que le aplicaba España y estaba todo volcado atrás. Las primeras las ganó , y pivoteó bien para los volantes. Muchas de las siguientes las perdió .

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A los 25, poco después de la pausa de hidratación, Valverde recuperó una pelota por derecha y centró al medio, donde Darwin apareció con ventaja. Sin embargo, ya muy cerca de Simón, intentó un pase de taco y le erró la pelota, en lo que fue por lejos su chance más clara en el Mundial y la oportunidad más importante de Uruguay en todo el primer tiempo. Pocos minutos después tuvo un avance por derecha y su centro terminó en las manos de Simón.

A los 38 Ugarte dejó a Oyarzabal en el suelo tras un tranque, y la pelota le quedó a Darwin detrás del medio de la cancha. Sin nadie adelante y todo su equipo atrás, intentó patear al arco. La pelota ni siquiera levantó altura.

Ya en los minutos finales, y con el resultado en contra, Darwin se encargó de acompañar a la presión de los extremos y de Federico Valverde, y a obligar a Simón a realizar algunos despejes. Cuando ya faltaba un minuto para que se cumplieran los ocho de descuento, un centro raso de Araújo para el nueve casi llega a sus pies, pero Laporte lo cortó justo.

En el segundo tiempo el delantero entró igual que al arranque del segundo tiempo, acompañando a las presiones e intentando bajar pelotas altas, esto último durante todo el encuentro. Tuvo un arranque por la derecha pero el enganche hacia adentro le quedó largo, lo que luego generó un tiro libre de Canobbio.

A los 55 Bielsa sorprendió sacando a Valverde por Viñas, y Darwin pasó a jugar junto al delantero del Oviedo en un 4-4-2. En ese momento Darwin quedó más fijo en el centro, pero la falta de presión de Viñas en distintas oportunidades lo hizo mantener su desgaste a la hora de la primera presión. A esto se suma que el paso de tres volantes a dos dejó un espacio muy grande para la presión de De la Cruz, lo que le quitó al nueve apoyo a las espaldas para marcar en zona central.

AFP

España siempre tuvo mayorías en zona baja, con un buen trabajo de aperturas de los zagueros Laporte y Pau Cubarsí y el apoyo constante de los volantes centrales, lo que hizo que ni Darwin ni ninguno de los delanteros pudiera recuperar casi ninguna pelota en zona alta.

Sí pudieron, por momentos, molestar para que los defensores soltaran la pelota y Uruguay pudiera recuperar la posesión en balones divididos en la defensa y el medio.

A los 66 volvió a tener la pelota tras un buen rato. Recibió por izquierda tras una recuperación de Bentancur, pero dudó en qué hacer y terminó dando un pase al costado para Araújo. Poco después llegó la pausa de hidratación, en la que fue motivado por varios de sus compañeros, entre ellos José María Giménez.

A los 75 De la Cruz casi lo deja solo frente al golero pero su pase al vacío quedó largo, en lo que fue su acercamiento más claro al arco rival durante los segundos 45 minutos.

A los 85 tuvo un avance por zona central pero se trastabilló con la pelota, y cedió a De la Cruz que intentó de lejos, para la respuesta de Unai Simón en dos tiempos.

Núñez terminó el partido igual a cómo lo vivió en casi todo el trámite: corriendo hasta el final buscando molestar a los defensores rivales, peleando decenas de balones aéreos contra Laporte y esperando centros que nunca llegaron. Apenas pudo acercarse a la pelota frente a Unai Simón en dos ocasiones, para cerrar un torneo con tres partidos, 225 minutos y sin goles.