Secuestro de un ómnibus para ir a un partido de fútbol profesional: la identificación de los hinchas de Cerro, qué hace la Policía y la sanción de la AUF

El fútbol quedó envuelto otra vez en episodios de violencia . Danubio vs Cerro debutaban el domingo a la hora 11 en el Torneo Clausura con el peso de una tabla del descenso que los mantiene en una disputa directa por la permanencia en Primera División para 2026. En la cancha ganó 1-0 el visitante. Hasta allí lo deportivo que se definió dentro de la normalidad de lo que ocurre en una cancha de fútbol.

Sin embargo, fuera del fútbol los hechos de violencia sorprendieron por lo ocurrido .

En lo previo, muy lejos del estadio en el que se jugó el partido, en el Cerro primero y luego por toda la ciudad hasta Maroñas , una serie de episodios violentos se transformaron en un raid sin límites ni controles, que terminó con un ómnibus de Ucot secuestrado por hinchas que se trasladaron de una punta de la ciudad a otra sin respetar normas de tránsito, escoltados por una moto particular delante, y autos, también con hinchas, atrás, y que ingresaron a un estadio de fútbol, en donde permanecieron por dos horas, sin que la Policía hiciera nada y que con total impunidad establecieron su propia ley.

El relato del chofer del ómnibus , quien fue secuestrado, obligado a conducir bajo la amenaza de un arma de fuego y trasladar a un numeroso grupo de hinchas de Cerro hasta destino (el intercambiador Belloni), tomó estado público y generó alarma.

Difundieron un video de los hinchas de Cerro dentro del ómnibus de UCOT que fue secuestrado

Sindicato de UCOT decretó un paro tras el secuestro de un ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro

¿Qué hizo la AUF?

Como parte del operativo de seguridad para el partido, la AUF pagó 80 policías, además de la guardia privada de los clubes.

En la tribuna de Cerro ingresaron 130 parciales y todos fueron identificados, con las entradas que adquirieron y registrados a través de las cámaras de seguridad.

Según informar a Referí, toda esa información fue enviada al Ministerio del Interior, que conoce la identidad de quienes accedieron a las tribunas del estadio de Danubio y que fueron los mismos hinchas que participaron del violento epiosdio.

Por otra parte, y aquí está la única sanción del tribunado deportivo que recibieron los hinchas albicelestes hasta ahora: la Comisión Disciplinaria sancionó al club porque los hinchas exhibieron banderas de mayor tamaño del permitido dentro del estadio.

Esto representó una multa de 60 unidades reajustables (UR) que al valor de agosto, $ 1.923,44, equivale a $ 115.406.

Los tribunales de la AUF no pueden aplicar sanciones por el comportamiento de hinchas de los clubes fuera de los estadios o en el traslado hacia los partidos.

¿Qué hizo el Ministerio del Interior? Sin detenidos aún

Hasta la tarde del martes no había personas detenidas por esta situación de violencia.

Tampoco están identificados quienes secuestraron el ómnibus y recorrieron toda la ciudad durante casi 50 minutos.

En estas imágenes se puede ver algo de lo que ocurrió arriba del ómnibus:

TikTok: @lospibesdelclub22

Desde el Ministerio del Interior informaron a Referí que están trabajando en el caso.

El ómnibus tenía las cámaras de seguridad fuera de servicio, por tanto no pudieron identificar a quienes cometieron los delitos.

De todas formas, la Policía tiene en su poder imágenes de quienes secuestraron el ómnibus. Se trata de videos que fueron subidos a las redes por los hinchas, y de cámaras de seguridad de la calle por las que fue avanzando el vehículo de Ucot.

El recorrido de los hinchas de Cerro para llegar al partido de Danubio fue el siguiente:

secuestraron un ómnibus de recorrido 306 y obligaron al chofer, mediante amenaza con arma de fuego, que los llevara desde el Cerro hasta Jardines.

los hinchas se bajaron del ómnibus en Belloni y llegaron a pie al estadio luego de recorrer Belloni y Acrópolis, tras andar por 17 cuadras .

y llegaron a pie al estadio luego de recorrer Belloni y Acrópolis, tras . asistieron durante casi dos horas al partido y se retiraron sin que nadie fuera detenido ni demorado por la Policía.

Este martes informaron a Referí que la Policía investiga para llevar el tema a la Justicia.

El pedido de Ucot al presidente de la AUF

En medio de esta situación de violencia, que trasciende el espectáculo deportivo y se instala en la vida cotidiana, este lunes ocurrió una situación que llamó la atención.

A la misma hora que en el Estadio Centenario se realizaba la presentación de Diego Forlán como nuevo entrenador de la selección sub 20 y de la mayor, se produjo una movilización de ómnibus de Ucot con el objetivo de visibilzar la situación que están viviendo como trabajadores.

Cerraron los accesos al estadio y pidieron para hablar con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, quien salió a la calle para dialogar sobre un asunto de violencia que trasciende al fútbol.