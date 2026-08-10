Sindicato de UCOT decretó un paro tras el secuestro de un ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro

La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (ASCOT- UCOT ) decretó un paro hasta que finalice una movilización prevista para este lunes 10 de agosto , luego de que un ómnibus de la cooperativa y su conductor fueran secuestrados por un grupo identificado como hinchas de Cerro.

Según informó el sindicato en un comunicado divulgado el domingo, el episodio ocurrió en la unidad 306 , a la que subieron unos 50 hinchas de Cerro . Uno de ellos amenazó al conductor con un arma de fuego y le exigió que los trasladara hasta el intercambiador José Belloni .

En ese momento viajaban en el ómnibus unos diez pasajeros. No se registraron personas heridas durante el episodio.

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"Ante la grave situación de seguridad vivida por un compañero, quien fue secuestrado junto con el coche por parciales identificados como hinchas de Cerro, desde el sindicato entendemos que no podemos permanecer indiferentes frente a hechos de esta gravedad ", señaló ASCOT-UCOT.

El sindicato reclama medidas tras lo ocurrido

En el comunicado, los trabajadores hicieron énfasis en las condiciones de seguridad en las que desempeñan sus tareas y advirtieron que no están dispuestos a considerar este tipo de episodios como algo habitual.

"La integridad física y la vida de nuestros compañeros y compañeras no pueden quedar libradas a la suerte. No vamos a naturalizar hechos de violencia que ponen en riesgo a quienes todos los días salen a trabajar", agregó el sindicato.

ASCOT-UCOT anunció además que concurrirá a los ámbitos correspondientes para plantear lo sucedido y reclamar medidas concretas ante la gravedad del episodio.

El paro se mantendrá hasta que finalice la movilización prevista para este lunes, entre las 10:00 y las 11:00.