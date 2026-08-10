Las lágrimas de Nicolás Lodeiro en su emocionante despedida de Nacional antes del partido frente a Boston River

Nicolás Lodeiro tuvo un homenaje especial este domingo en el Gran Parque Central, en la previa del partido ante Boston River, luego de haber anunciado su retiro de Nacional y del fútbol la semana pasada.

Este domingo antes del partido el futbolista de 37 años ingresó a la cancha acompañado por su familia y tuvo un emotivo reconocimiento.

Directivos del club le entregaron una camiseta con el número 101, por su cantidad de partidos jugados en los tricolores.

Lodeiro se llevó los abrazos de sus compañeros y uno especial con el vicepresidente Flavio Perchman.

Jorge Bava, Maxi Gómez y Flavio Perchman se despidieron de Nicolás Lodeiro tras su retiro en Nacional: "Un ejemplo de profesional" y "más que un compañero, un hermano"

El sentido mensaje de Nicolás Lodeiro en su despedida del fútbol: "Le metí hasta que pude"; mirá el video

Nicolás Lodeiro y Flavio Perchman Foto: Dante Fernández/Focouy

El volante sonrió junto a su familia y no pudo contener las lágrimas al saludar a los hinchas.

Nicolás Lodeiro Foto: Dante Fernández/Focouy

“Hay historias que se cuentan con partidos, goles y trofeos. Y hay otras que también se explican desde la pertenencia. La de Nicolás Lodeiro con Nacional reúne todo eso: un chico que llegó desde Paysandú, se formó en la Cantera Inagotable, salió al mundo y eligió regresar para escribir el último capítulo en el lugar donde todo había comenzado”, destacó el club.

Nicolás Lodeiro Foto: Dante Fernández/Focouy

“El futbolista deja las canchas, pero el hombre formado en Nacional queda para siempre en nuestra historia. El Club agradece a Nicolás por haber defendido estos colores, por representar nuestros valores en cada destino y por elegir su casa para cerrar una trayectoria inolvidable. Gracias por todo, Nico. Nacional siempre será tu casa”, agregaron.