Nacional homenajeará a Nicolás Lodeiro en el Gran Parque Central antes del partido ante Boston River: el regalo que prepara para el exfutbolista

Este domingo Nacional le realizará un homenaje en el Gran Parque Central a Nicolás Lodeiro , tras su retiro del fútbol profesional , en la previa del partido contra Boston River por la primera fecha del Torneo Clausura, confirmaron fuentes del club a Referí.

El exmediocampista ofensivo de 37 años le informó su decisión a sus compañeros de plantel en una reunión realizada este martes, y no será parte del plantel tricolor que disputará el Torneo Clausura. Durante el 2026 el volante ofensivo disputó 980 minutos repartidos en 19 partidos (un promedio de 51 minutos por encuentro), con una asistencia y sin goles.

"Me voy feliz porque Nacional me dio más de lo que me imaginé, más de lo que yo soñé . Tenía muchos sueños y la verdad, cumplí todo. Por eso me voy feliz. Se cierra una etapa que es difícil. No les voy a decir que no sea difícil, porque estás dejando algo atrás, pero, la verdad, me siento orgulloso con el camino que recorrí y es gracias a ustedes. Yo le metí hasta todo lo que pude", expresó Lodeiro en un video publicado en sus redes este martes .

Según informó a Sport 890 Álvaro Rivero , presidente de la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) , Nacional pidió permiso para realizarle un homenaje a Lodeiro en la previa del partido ante Boston River, y la organización lo concedió.

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La ceremonia se realizará después de que los jugadores de ambos equipos finalicen los ejercicios precompetitivos en cancha, y antes de que ambos equipos salgan a la cancha.

Fuentes de Nacional confirmaron a Referí que Lodeiro recibirá una camiseta especial que conmemore el haber alcanzado los 100 partidos oficiales con el club.

El hoy exfutbolista en realidad disputó 101 partidos con el tricolor. Alcanzó la cifra centenaria en la derrota 2-1 ante Wanderers por la penúltima fecha del Torneo Intermedio, y su último partido lo jugó ante Tigre por la Copa Sudamericana.

Desde Nacional indicaron que ya estaba planeado entregarle la camiseta al futbolista en el próximo partido en el Gran Parque Central, ya que es una costumbre que el club tiene con aquellos jugadores que alcanzan esa cantidad de partidos, pero tras el retiro de Lodeiro entendieron que la entrega también será una gran oportunidad de homenajear al exjugador en el Parque y ante su público.