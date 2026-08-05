Llegan nuevos aviones de combate a Latinoamérica: cómo son los imponentes cazas F-16

La Fuerza Aérea Argentina (FAA) se prepara para recibir un nuevo lote de cazas F-16AM/BM Fighting Falcon , en el marco del programa de incorporación de estas aeronaves de combate adquiridas a Dinamarca .

El segundo grupo, compuesto por seis aviones, arribarán en septiembre de 2026, adelantando el cronograma previsto inicialmente para fines de este año, según anticipó el vocero presidencial, Adrián Ravier .

La llegada de las unidades forma parte de la compra de 24 F-16 realizada por Argentina para recuperar una capacidad de combate supersónico que había quedado limitada tras la salida de servicio de los Mirage en 2015 .

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Los F-16 Fighting Falcon son uno de los cazas más utilizados del mundo y cuentan con versiones operadas por distintos países de América Latina.

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El F-16 fue desarrollado originalmente por General Dynamics, actualmente parte de Lockheed Martin, y realizó su primer vuelo en 1974. Desde entonces, se convirtió en una de las plataformas militares más extendidas por su combinación de velocidad, maniobrabilidad y capacidad para cumplir diferentes tipos de misiones.

Las unidades que recibirá Argentina corresponden a las variantes F-16AM y F-16BM, pertenecientes al estándar Mid Life Update (MLU), que incorpora mejoras en aviónica, comunicaciones y sistemas de combate respecto de versiones anteriores.

Los F-16AM son aeronaves monoplaza, mientras que los F-16BM cuentan con dos asientos y pueden ser utilizados para entrenamiento avanzado y operaciones específicas.

El primer lote recibido por Argentina estuvo compuesto por cuatro F-16BM y dos F-16AM.

El avión puede superar Mach 2 de velocidad máxima y está diseñado para realizar misiones de defensa aérea, ataque a objetivos terrestres y apoyo táctico. Su sistema de control electrónico fly-by-wire reemplazó los mecanismos tradicionales y permitió mejorar la maniobrabilidad de la aeronave.

El Programa F-16 PEACE CONDOR avanza y transforma a nuestra @fuerzaaerea_arg. En el Área Material Río Cuarto, nuestros pilotos continúan su entrenamiento de vuelo con este nuevo Sistema de Armas.



Seguimos incorporando capacidades para fortalecer nuestra defensa y custodiar el… pic.twitter.com/OzNdfJ59yv — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) July 30, 2026

El programa argentino, denominado Peace Condor, contempla la incorporación progresiva de los 24 cazas adquiridos a Dinamarca. Los primeros seis aviones fueron entregados como parte de la primera etapa, mientras que el segundo lote permitirá avanzar en la conformación de la nueva flota de combate.

La incorporación de los F-16 también implica la adaptación de infraestructura, mantenimiento y formación de personal. El Área Material Río Cuarto, en Córdoba, cumple un rol dentro del esquema logístico del sistema, mientras que la VI Brigada Aérea de Tandil será la base principal de operación de los cazas.