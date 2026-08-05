Conexión Ganadera: Justicia prorrogó las medidas cautelares de Cabral, Carrasco y Iewdiukow hasta febrero y hubo críticas de la defensa al sistema y al INR

De un lado Daniela Cabral, con una media cola y maquillaje lucía rejuvenecida con respecto a las otras veces en la que se la había visto demacrada. Del otro, Pablo Carrasco ingresó engrilletado, apoyándose en un bastón con notoria dificultad para caminar. Su esposa Ana Iewdiukow ya había entrado y lo esperaba sentada en la primera fila de la sala del juzgado de Juan Carlos Gómez, donde se celebraría la audiencia para prorrogar las medidas cautelares a los fundadores de Conexión Ganadera .

Su abogado Jorge Barrera pidió a los policías que le quitaran el grillete y le dieran espacio. Los dos guardias que lo custodiaban se quedaron a escasos centímetros del imputado. “No se va a escapar”, les dijo con gesto adusto.

En poco más de media hora, la jueza Diovanet Olivera decidió hacer lugar al planteo de fiscalía y prorrogar hasta el 5 de febrero, por 180 días más , las medidas cautelares que están vigentes contra Cabral , viuda de Gustavo Basso, y Carrasco e Iewdiukow,

Cabral está imputada por estafa y permanece en prisión domiciliaria en la Torre Imperiale de Punta del Este . Carrasco y Iewdiukow, en tanto, están en prisión por lavado de activos y estafa. Él permanece en la cárcel de Punta de Rieles, mientras que ella está recluida en la cárcel de Florida.

El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, había solicitado la prórroga argumentando que se mantenían los mismos riesgos procesales que existían cuando Cabral fue imputada. Dijo que le falta indagar a personas y que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación ya que en algunos casos esas personas tienen relacionamiento directo con los imputados.

Además reiteró que es "una de las investigaciones más complejas a nivel judicial por el tipo de delito, la cantidad de personas indagadas", los montos que están en juego y señaló que el viernes se le tomó declaración a Cabral por nuevos hechos que se indagan. Además están pendientes informes que se están realizando.

Nueva audiencia por el caso Conexión Ganadera el 5 de agosto de 2026. OPEC, Juzgados de Juan Carlos Gomez. Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Danela Cabral. Fiscal Enrique Rodriguez, Jueza Diovanet Olivera. Foto: Armando Sartorott / FocoUy

Al dar traslado a las defensas de las víctimas, los abogados Juan Pablo Decia, Oscar Brum e Ignacio Durán pidieron la palabra. Decia lamentó las pocas herramientas con las que cuenta la fiscalía para investigar y que Cabral continúe en su apartamento de Punta del Este "purgando pena" porque el delito por el que se la imputó tiene una pena máxima de 4 años y "con esta prórroga la mitad de la pena la pasará en arresto domiciliario con todo lo que eso trae aparejado".

"Bregamos porque la justicia se imponga y deje de cumplir arresto en las condiciones en la que está. Imploro que haya señales de que se quiere llegar al hueso en este investigación", pidió y reclamó que se maximicen los tiempos para que antes de los 6 meses se puedan revisar las cautelares.

Por su parte, Brum dijo que no logra "entender cabalmente" porque se mantiene la prisión domiciliaria para Cabral. "Quiero hacer un paralelismo con la audiencia anterior, en la que Iewdiukow fue imputada por lavadol. Me pregunto qué diferencia hay entre una y otra... y por qué no se le ha imputado lavado de activos".

Dijo disentir con la fiscalía porque a su juicoi "están dados los elementos para imputar a Cabral por lavado de activos. Y dictar prisión porque se trata de montos que superan las 100 mil Unidades Indexadas".

Por último Durán señaló que se queda con la expresión de la fiscalía que dijo que se mantenía la prisón domiciliaria "sin perjuicio de ulterioridades". Habló de que la "sensación de impunidad" que quda en las víctimas y pidió que "sin pausa pero sin prisa" en los próximos días o cortos meses se cambie la imputación de Cabral.

Sin embargo, Rodríguez explicó en la audiencia que presenció El Observador que como titular de la acción penal se rige por "la legalidad" y en la medida en que surjan elementos solicitará nuevas medidas por eso aclaró que era "sin perjuicio de ulterioridades". Es decir, que pueden ser modificadas si surgen nuevos hechos que obliguen a reevaluar las medidas.

Por su parte, la defensa de Cabral —ejercida por los abogados Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson— no se opuso a la extensión de las medidas cautelares. Señaló que no lo hacían por estar "de acuerdo", sino "para proteger su integridad física" porque en los últimos días se registraron "amenazas de muerte" en su contra. "Hubo una escalada de hostigamiento, amenazándola de muerte, una escalda organizada a pocos días de la audiencia y de manera sistemática", dijo y recordó que hay una investigación en curso en otra fiscalía por el hackeo del correo electrónico de Basso, afirmó Donnangelo.

Sasson aclaró que su clienta "no está descontando pena en prisión domiciliaria". "Hoy es inocente y tal vez sea inocente luego del juicio. Si ya es culpable nada de esto tiene sentido. No está descontando pena está cumpliendo una medida cautelar", afirmó.

Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow en audiencia por Conexión Ganadera el 5 de agosto de 2026 Foto: Armando Sartorott / FocoUy

La crítica de Barrera al sistema de justicia y al INR: "Que se pudran en la cárcel"

El abogado Jorge Barrera, defensor de la pareja Carrasco Iewdiukow, no apeló la extensión de las medidas cautelares pero elevó una crítica a la justicia.

Dijo que no lo haría porque su apelación caería en el Tribunal de Apelaciones de 4° Turno, donde el ministro Luis Charles redacta el "90% de las sentencias", y suele revocar las libertades que se otorgan en primera instancia, lo que implicaría que su defendido volviera a prisión, dijo poniendo el ejemplo de un caso en elque en cinco días falló revocando la libertad provisional.

"Basta haber visto ingresar al señor Carrasco. No sólo no puede caminar sino que usted sabe porque nos ha dado seis autorizaciones para concurrir al médico porque tiene que operarse de la cadera. Tiene la prescripción de la operación pasó con el grillete aleje in que no puede caminar dos pasos sin el apoyo del bastón

También informó que ayer Carrasco fue notificado de la resolución del INR, ya que había pedido ser trasladado a Florida donde está su esposa, a quien ve cada seis meses cuando se realizan las audiencias. Indicó que le rechazaron la solicitud "porque era un beneficio de los condenados pero no de los procesados. O sea si estuviera condenado Pabo Carrasco estaría en la misma prisón que Ana pero como no está condendado no puede ir y además por la conmoción social que pudiera darse...", se quejó.

"El mensaje claro del Estado es acuerden una pena porque sino, no tienen los benficios de una persona condenada", agregó.

El penalista dijo que "no es por desahogado" que lo dice sino que para que la opinón pública se entere de lo que está pasando, "a ver si por lo menos se sensibilizan y lo llevan al médico. Usted tomo seis resoluciones que no se cumplieron porque no lo llevaron", le dijo a la jueza que había autorizado los traslados al médico con los que el INR no cumplió.

"Tenemos empatía enorme con la víctimas que tienen derecho a plantear los recuross pero en un proceso democrático que exista proceso justo, una pena justa, haya igualdad y no que haya posibilidad de que el relcamo popular pueda ser que se pudran en la cárcel", advirtió.