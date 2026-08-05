Empezó la construcción de uno de los puentes más largos de Centroamérica

Costa Rica puso en marcha la construcción de una de las obras de infraestructura más importantes previstas para la zona norte del país: el puente Punta Sur .

La estructura que tendrá aproximadamente 3,2 kilómetros de longitud, una vez finalizada, se ubicará entre las más extensas de Centroamérica .

El proyecto forma parte del desarrollo inmobiliario y turístico Punta Sur, en el cantón de San Carlos.

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El emplazamiento comenzó con las primeras tareas de movimiento de suelos y preparación del terreno. El puente permitirá atravesar el lago Arenal y conectar sectores que actualmente requieren recorridos más largos por ruta, con el objetivo de mejorar la conectividad de la región.

La obra se desarrolla en paralelo con otros proyectos viales que avanzan en la zona norte costarricense.

¿Cómo será el puente Punta Sur, uno de los más largos de Centroamérica?

El puente tendrá una longitud cercana a los 3,2 kilómetros y cruzará el lago Arenal para unir ambas márgenes del desarrollo Punta Sur. De concretarse con las dimensiones previstas, se convertirá en uno de los puentes más largos de Centroamérica.

Además de la estructura principal, el proyecto contempla obras complementarias de acceso e infraestructura para integrar el puente con el desarrollo urbanístico previsto en la zona. El emprendimiento incluye áreas residenciales, comerciales y espacios destinados a actividades turísticas.

Consejo Nacional de Vialidad de Costa Rica

Las primeras labores corresponden a trabajos preliminares sobre el terreno. De acuerdo con los reportes difundidos por el portal local San Carlos Digital, ya se ejecutaron tareas como la remoción de vegetación autorizada, excavaciones y movimientos de tierra para preparar el inicio de las etapas constructivas siguientes.

El desarrollo se ubica en el cantón de San Carlos, uno de los principales polos turísticos de Costa Rica por su cercanía con el volcán Arenal y el lago homónimo. La nueva conexión busca facilitar el desplazamiento dentro del proyecto y reducir los tiempos de recorrido entre ambos extremos del complejo.