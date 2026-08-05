Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
nubes
Jueves:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Mundo / OBRAS

Empezó la construcción de uno de los puentes más largos de Centroamérica

La estructura tendrá aproximadamente 3,2 kilómetros de longitud y se desarrolla en paralelo con otros proyectos viales que avanzan en la zona norte del país.

5 de agosto de 2026 16:17 hs
Puente Punta Sur

Puente Punta Sur

Costa Rica puso en marcha la construcción de una de las obras de infraestructura más importantes previstas para la zona norte del país: el puente Punta Sur.

La estructura que tendrá aproximadamente 3,2 kilómetros de longitud, una vez finalizada, se ubicará entre las más extensas de Centroamérica.

El proyecto forma parte del desarrollo inmobiliario y turístico Punta Sur, en el cantón de San Carlos.

Más noticias

El preacuerdo que cambia la jornada en la construcción: menos horas, subas reales y convenio hasta 2031

Cómo se vivió el conflicto de la construcción en Maldonado, un departamento donde el sector tiene sus particularidades

El emplazamiento comenzó con las primeras tareas de movimiento de suelos y preparación del terreno. El puente permitirá atravesar el lago Arenal y conectar sectores que actualmente requieren recorridos más largos por ruta, con el objetivo de mejorar la conectividad de la región.

La obra se desarrolla en paralelo con otros proyectos viales que avanzan en la zona norte costarricense.

¿Cómo será el puente Punta Sur, uno de los más largos de Centroamérica?

El puente tendrá una longitud cercana a los 3,2 kilómetros y cruzará el lago Arenal para unir ambas márgenes del desarrollo Punta Sur. De concretarse con las dimensiones previstas, se convertirá en uno de los puentes más largos de Centroamérica.

Además de la estructura principal, el proyecto contempla obras complementarias de acceso e infraestructura para integrar el puente con el desarrollo urbanístico previsto en la zona. El emprendimiento incluye áreas residenciales, comerciales y espacios destinados a actividades turísticas.

Las primeras labores corresponden a trabajos preliminares sobre el terreno. De acuerdo con los reportes difundidos por el portal local San Carlos Digital, ya se ejecutaron tareas como la remoción de vegetación autorizada, excavaciones y movimientos de tierra para preparar el inicio de las etapas constructivas siguientes.

El desarrollo se ubica en el cantón de San Carlos, uno de los principales polos turísticos de Costa Rica por su cercanía con el volcán Arenal y el lago homónimo. La nueva conexión busca facilitar el desplazamiento dentro del proyecto y reducir los tiempos de recorrido entre ambos extremos del complejo.

Las más leídas

Investigan un posible caso de intoxicación por hamburguesas contaminadas: una mujer de 29 años está en CTI

Boca de drogas, piso encharcado y cuartos por $60.000: crónica del desalojo a un edificio centenario en Ciudad Vieja donde vivían 35 familias

El Banco Central autorizó a la primera plataforma dedicada a canalizar el préstamo de dinero entre personas: así funcionará

Aviso especial de Inumet a la población por tormentas muy fuertes y posterior ciclón extratropical este jueves

Temas

construcción Centroamérica

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos