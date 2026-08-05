Programa de revinculación educativa logró recaptar a 42% de 6.812 estudiantes que habían dejado de ir a clase

Un total de 2.844 niños y adolescentes fueron revinculados al sistema educativo, según los datos presentados este miércoles por la Administración Nacional de Educación Pública (Anep).

Este es el resultado de la primera etapa de la estrategia “Volver a los sueños” implementada entre el 15 de junio y el 31 de julio de este año de 2026. La cifra representa el 42% de los 6.812 estudiantes identificados como " desvinculados" de sus centros educativos de referencia.

Según los datos, este número de casos de desvinculación surge de un universo de aproximadamente 406.000 niños, niñas y adolescentes mayores de cinco años que perciben asignaciones familiares .

En este programa, además de Anep, también intervienen el Ministerio de Desarrollo Social, el de Educación y Cultura, el Banco de Previsión Social, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa).

En los 3.968 casos en los que no fue posible concretar la revinculación, las autoridades señalaron que las principales causas fueron las dificultades de cuidados dentro de los hogares, empleos eventuales —especialmente entre adolescentes de mayor edad—, familias que emigraron al exterior, procesos de migración interna sin una nueva inscripción educativa y otras situaciones sociales.

En los casos en que niños o adolescentes no estén vinculados al sistema, se les suspende el cobro de asignaciones familiares, en línea con el marco normativo vigente, pero que podría cambiar si se aprueban cambios en las transferencias sociales previstos en la Rendición de Cuentas.

Es el segundo año de desarrollo de esta iniciativa interinstitucional, que tiene como objetivo "incrementar y fortalecer los procesos de revinculación educativa de niños, niñas y adolescentes que así lo requieran". El año pasado, Anep había informado sobre la revinculación de 2.246 niños y adolescentes, de un total de 5.382 que estaban desvinculados del sistema educativo en 2025.

Este año, la estrategia introdujo varios cambios respecto a 2025, entre ellas, la actualización de las bases de datos para detectar con mayor precisión los casos de desvinculación, el adelantamiento del operativo para intervenir antes en el año lectivo y una metodología de trabajo por fases, adaptada a las características de cada situación.

Las instituciones involucradas aseguraron que el trabajo continuará durante el resto del año con nuevas acciones para intentar reincorporar a quienes aún permanecen fuera del sistema educativo.

Lanzamiento de la estrategia 2026

Durante el lanzamiento de la campaña 2026 —en junio—, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, sostuvo que las mejoras apuntaban a identificar las situaciones en las que las herramientas actuales no alcanzan para lograr la revinculación. “Se mejoró el acceso a la información y la colecta de información que es clave para poder ver vacancias de la política, es decir, en qué lugares hay que inventar cosas nuevas porque con lo que tenemos no es posible revincular a los chiquilines”, había afirmado Caggiani según consignó Anep.

El presidente de la Anep también había remarcado la importancia de intervenir con mayor anticipación: “Un mes más o un mes menos de estar en la institución educativa cambia la vida de los chiquilines. Que el Estado haga el esfuerzo de llegar un mes antes es clave”, señaló.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, había definido la estrategia como una “movilización comunitaria” para lograr el reencuentro de niños y adolescentes con el sistema educativo. “Volver a los sueños significa que el sueño de nuestros gurises y gurisas pase por el sistema educativo”, había dicho durante la presentación.