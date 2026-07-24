BPS extendió el plazo para presentar el certificado de estudio y mantener el cobro de Asignaciones Familiares

El Banco de Previsión Social ( BPS ) extendió hasta el 31 de julio el plazo para presentar el certificado de estudio de los niños, niñas y adolescentes que reciben Asignaciones Familiares, requisito indispensable para continuar cobrando la prestación.

Según informó el organismo, la medida forma parte de la estrategia de revinculación educativa que impulsa junto a otros organismos del Estado y busca facilitar el cumplimiento del trámite por parte de las familias.

Las personas responsables pueden consultar si deben presentar la documentación e ingresar el certificado a través del servicio en línea " Consultar e ingresar certificado de estudio para Asignaciones Familiares " .

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En el caso de estudiantes que asisten a centros de enseñanza pública, el certificado también puede presentarse de forma presencial, sin agenda previa, en cualquiera de las oficinas del BPS del país. El documento deberá estar firmado y sellado por la dirección del centro educativo.

Si el niño o adolescente concurre a una institución privada, será el propio centro de enseñanza el que deberá remitir el certificado de inscripción al BPS mediante el servicio habilitado para esos establecimientos.

Qué pasa si no se realiza el trámite

El BPS advirtió que quienes no presenten el certificado antes del 31 de julio tendrán suspendido el pago de la Asignación Familiar a partir de setiembre de 2026, hasta que regularicen la situación.

El organismo recordó que este año adelantó el período de inscripción para que las familias dispusieran de más tiempo para completar el trámite y, además, reforzó la comunicación mediante el envío de recordatorios por mensaje de texto y correo electrónico a quienes aún no habían presentado la documentación.

Estrategia de revinculación educativa

La iniciativa forma parte de la estrategia interinstitucional de revinculación educativa iniciada en 2025, en la que participan la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el BPS, con la colaboración del Ministerio del Interior y la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI).

El objetivo del programa es fortalecer la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo y garantizar su derecho a la educación.