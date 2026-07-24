River Plate confirmó la contratación de otro campeón del mundo con Argentina por una importante suma: los detalles

River Plate argentino hizo oficial en sus redes sociales la llegada del delantero Ángel Correa , proveniente del Tigres de México , luego de varias semanas de negociaciones hasta que finalmente se llegó a un acuerdo y el Millonario pagará 15 millones de dólares más otros dos en objetivos .

El campeón del mundo con Argentina en 2022 se realizará la revisión médica correspondiente en las próximas horas , para luego firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución de Núñez, según reza el comunicado oficial compartido por el propio club en redes sociales.

El tira y afloje entre ambas partes duró varias semanas , con el conjunto mexicano cambiando varias veces las condiciones del traspaso hasta que finalmente todo se destrabó en la cuarta oferta y las diferencias en formas de pago se resolvieron con éxito, por los que Correa ya viajó a Argentina y River Plate hizo el anuncio oficial.

COMUNICADO OFICIAL River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa. En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución. pic.twitter.com/LQ53evNSj7

El ex jugador de San Lorenzo de Almagro y Atlético de Madrid tendrá vínculo hasta diciembre de 2029 y se convertirá en la compra más cara en la historia de River , superando las de Kevin Castaño y Lucas Pratto .

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La salida de Correa fue duramente criticada en México e incluso distintas informaciones apuntan a que recibió amenazas, pues no se presentó a la pretemporada y se despidió de sus compañeros antes de que existiera un acuerdo entre las partes, todo esto con un contrato que se extendía aún hasta 2027.

Ángel Correa celebra junto a Diego Sánchez en el triunfo ante Necaxa Foto: AFP

Lo cierto es que ni Correa ni su familia tenían intenciones de seguir jugando en el país norteamericano. La esposa del futbolista, Sabrina Di Marzo, denunció públicamente haber recibido amenazas en las últimas semanas, otro motivo circunstancial por el que deseaban regresar a Argentina y a presionar para cerrar su llegada a River.