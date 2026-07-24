Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la selección argentina, tras volver a las canchas con Boca Juniors cinco días después de la final del Mundial 2026

Leandro Paredes es otro de los futbolistas argentinos que no confirmaron su continuidad en la selección Argentina , luego de haber perdido el pasado domingo la final del Mundial 2026 ante España , y el mediocampista de Boca Juniors habló con los medios y sembró la duda sobre si seguirá en la albiceleste.

"Va a ser un proceso largo superar lo que vivimos. Si bien conseguimos cosas importantes, perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo porque estuvimos muy cerca otra vez. Queda disfrutar, porque no es fácil conseguir el nivel que mantuvimos mucho tiempo, lo que conseguimos, aunque perdimos la final la gente se vio reflejada en nosotros y eso es muy gratificante y por eso, feliz", dijo en primera instancia.

Luego, sorprendió ante la consulta por la continuidad de Lionel Messi y Lionel Scaloni en el equipo: "Va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma".

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Leandro Paredes agrede a Gavi Foto: Charly Triballeau/AFP

Y allí fue cuando lanzó su propia incógnita: "No lo sé, es un proceso: hay que digerirlo, pensarlo, no tomar decisiones apresuradas y seguramente es algo que hay que hablar".

Por último, se refirió a las teorías conspirativas que comenzaron a circular en redes sociales sobre una posible amenaza a la selección Argentina previo a la final ante España: "Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo previo, durante y después al Mundial... Hicimos un gran Mundial, España fue superior a nosotros en la final, es justo ganador y nos queda solo disfrutar de lo que hicimos en estos ocho años. Fue un proceso espectacular, es un placer ser parte de esto y seguramente caeremos después",