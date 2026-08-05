La apuesta de Tigo Uruguay para que niños y adolescentes naveguen internet con mayor seguridad

Tigo Uruguay lanzó en Paysandú Conéctate Seguro , un programa de educación digital dirigido a niñas, niños y adolescentes que busca brindarles herramientas para desenvolverse de manera más segura y responsable en internet. La iniciativa, impulsada por Millicom en los países donde opera y desarrollada en Uruguay junto a Fundación Celeste, comenzará en clubes de baby fútbol del interior del país.

Conéctate Seguro propone abordar algunos de los principales desafíos que enfrentan las nuevas generaciones en el entorno digital, brindando herramientas para identificar riesgos en internet, prevenir situaciones de ciberacoso y fraudes digitales, proteger la privacidad y promover una convivencia respetuosa en las redes sociales.

El lanzamiento contó con la participación del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera; autoridades de los clubes de baby fútbol Barrio Obrero, Wanderers y Centenario; representantes de Fundación Celeste; colaboradores de Tigo Uruguay, y niñas, niños y familias que formarán parte de la iniciativa.

“La conectividad genera enormes oportunidades, pero también implica responsabilidades. Como compañía de telecomunicaciones, entendemos que nuestro compromiso va más allá de conectar a las personas: queremos contribuir a que las nuevas generaciones cuenten con herramientas para aprovechar el mundo digital de forma segura, responsable y consciente. Por eso es especialmente importante para nosotros comenzar este recorrido en Paysandú, junto a los niños, sus familias y las instituciones que forman parte de su vida cotidiana”, expresó Fernando Montoya , CEO de Tigo Uruguay.

El programa, a través del cual ya se ha capacitado a más de 1,3 millones de personas en América Latina, combina instancias presenciales, dinámicas lúdicas y espacios de reflexión adaptados a las diferentes edades. Para el desarrollo de las actividades se utilizarán tablets donadas por Samsung, que permitirán trabajar los contenidos y las propuestas educativas de forma interactiva. Para niñas y niños de 6 a 12 años, la propuesta trabaja a partir de cuentos digitales orientados a fomentar hábitos seguros en internet, mientras que con los grupos de 10 a 12 años se abordan temáticas vinculadas al ciberacoso a través del debate y la construcción de criterios propios frente al uso de la tecnología.

En su fase inicial, Conéctate Seguro llegará a clubes de baby fútbol de Paysandú, Salto y Rivera. La alianza con Fundación Celeste permitirá acercar la educación digital a espacios cotidianos y de confianza, donde niñas, niños y adolescentes participan, construyen vínculos y desarrollan su sentido de pertenencia.

"Acompañar iniciativas como Conéctate Seguro es fundamental porque el cuidado de niñas y niños también debe extenderse al entorno digital. Es importante que cuenten con los conocimientos necesarios para reconocer riesgos, proteger su privacidad, prevenir situaciones de ciberacoso y desenvolverse de manera responsable en internet. Desde Fundación Celeste creemos que el deporte es un espacio privilegiado para abordar estos temas junto a las familias y contribuir a que las nuevas generaciones tengan una experiencia digital más segura”, señaló Daniel Baldi, presidente de Fundación Celeste.

Conéctate Seguro representa un nuevo paso en el compromiso de Tigo Uruguay con las comunidades donde está presente. A través de la educación digital y el trabajo conjunto con instituciones locales, la compañía busca contribuir a que las nuevas generaciones puedan aprovechar las oportunidades de la tecnología con mayor conocimiento, responsabilidad y seguridad.