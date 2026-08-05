Detuvieron a un joven de 18 años tras embestir a un policía para intentar escapar de un control vehicular

Un joven de 18 años fue detenido luego de intentar evadir un control vehicular e impactar contra un efectivo policial que participaba de un operativo conjunto entre la Policía y la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Cerro Largo , en la ciudad de Melo, informó la Jefatura de Policía del departamento arachán en un comunicado.

El episodio ocurrió sobre las 21:00 del martes 4 de agosto , en la intersección de Dr. Ferreira y avenida Italia , durante un operativo de control de vehículos denominado "Ñandubay" .

Según informó la Jefatura de Policía de Cerro Largo, los efectivos detectaron a un motociclista que circulaba en una Vince One 125 sin casco reglamentario . Al advertir la presencia del puesto de control, el conductor realizó un giro brusco con la aparente intención de evitar la inspección.

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La Policía indicó que, pese a que había funcionarios en motocicletas identificadas y con los dispositivos luminosos encendidos, el joven aceleró la marcha y embistió de forma directa a uno de los efectivos , lo que provocó la caída de ambos sobre el pavimento.

El motociclista fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Fiscalía Letrada de 2° Turno.

Como consecuencia del impacto, el policía fue trasladado a un centro asistencial privado, donde se le diagnosticó un traumatismo en el hombro derecho, sin fractura, por lo que deberá cumplir reposo médico.

Las pruebas de espirometría realizadas tanto al conductor como al funcionario policial dieron resultado negativo (0,00 gramos de alcohol por litro de sangre).

En tanto, Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar del hecho y la motocicleta fue retenida por la Dirección de Tránsito, que además aplicó las sanciones administrativas por las infracciones constatadas.