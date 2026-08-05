"La familia quiere respuestas", dijo Jorge Barrera por caso de joven asesinada en puñaladas en Tres Cruces

Jorge Barrera , el abogado defensor de los familiares de la joven asesinada a puñaladas en Tres Cruces , aseguró que "la familia quiere respuestas" .

La joven tenía 26 años y por el caso hay un hombre de 47 que está detenido . El crimen ocurrió el domingo por la tarde en las inmediaciones de las calles de Goes y Duvimioso Terra.

" Hay una cantidad de interrogantes que están planteadas y es el derecho absoluto, lógico y legítimo de la familia saber qué pasó", dijo Barrera en diálogo con Telenoche (Canal 4).

Video: así fue el momento en que policías asistieron un parto de urgencia y ayudaron a nacer a una bebé

Este miércoles llega a Uruguay el último de los hinchas de Peñarol detenido en Brasil en 2024 antes del partido ante Botafogo

Consultado sobre el vínculo entre ellos , el defensor respondió que "eso forma parte de una eventual calificación que pueda determinar una modificación o no de la responsabilidad y de la pena".

"Sería una falta de prudencia muy grande de nuestra parte poder adelantar temas que van a ser objeto de análisis penal. Todavía no declaró", agregó, y detalló que hay "una cantidad de audios y de elementos importantes y trascendentes".

En la escena del crimen, en el interior del comercio, los policías encontraron al hombre de 47 años junto al cuerpo de la mujer, que presentaba múltiples heridas de arma blanca, por lo que procedieron a detenerlo.

Según Barrera, quienes se acercaron a él han definido a la víctima como "una persona llena de vida, de energía y de buen trato", también de "una persona con valores".

El caso es investigado por la Policía y la Fiscalía, que trabajan para determinar cómo ocurrió el ataque y avanzar en las actuaciones correspondientes.