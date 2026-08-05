Cruzeiro comunicó que no fichará a Brian Rodríguez y surgieron versiones sobre la caída de su pase que van desde diferencias con su representante a una denuncia en México

Como pocas veces se ha visto, Cruzeiro de Brasil emitió un comunicado para anunciar que se bajaba de las negociaciones por el uruguayo Brian Rodríguez de América de México , luego de iniciar un contacto por el jugador.

Como informó Referí, el club de Belo Horizonte había desistido de fichar al extremo mundialista con la selección uruguaya.

En sus redes, Cruzeiro hizo un posteo en X para comunicar su decisión.

“El Cruzeiro informa a su afición que no continuará con las gestiones para la contratación del delantero uruguayo Brian Rodríguez, de 26 años, procedente del América de México. El club agradece al jugador, a la institución y a todos los demás involucrados en las negociaciones, que no llegarán a concretarse”, señalaron en la red social.

O Cruzeiro informa à sua torcida que não prosseguirá com as tratativas para a contratação do atacante uruguaio Brian Rodríguez, de 26 anos, junto ao América-MEX. A Raposa agradece ao atleta, ao clube e a todos os demais envolvidos nas negociações, que não serão concretizadas. pic.twitter.com/YbIHb7FYRV

La decisión de Cruzeiro de por qué no contrató a Brian Rodríguez, como estaba en sus planes

La emotiva foto que compartió Brian Rodríguez luego de su debut con la selección uruguaya en el Mundial 2026: "Tranquilo amiguito, cumpliste tu sueño"

La negociación

Como informó Referí, el principal obstáculo que frenó las intenciones de Cruzeiro fue el elevado factor económico del jugador de la selección uruguaya que jugó recientemente el Mundial 2026.

América cotizó la ficha de Brian Rodríguez en una cifra cercana a los US$ 10 millones, un monto que la cúpula directiva del conjunto brasileño consideró excesivo para su presupuesto de fichajes actual.

Brian Rodríguez Foto: Lars Baron/Getty Images/AFP

Con un contrato vigente en dicha institución hasta 2029, la institución mexicana se mantuvo firme en sus pretensiones financieras, impidiendo cualquier margen de negociación a la baja.

A esto se sumó el origen de las conversaciones. La aproximación no nació de una negociación directa entre directivas, sino de un ofrecimiento formal realizado por el representante del futbolista, Edgardo "Chino" Lasalvia.

Ante la falta de un acuerdo financiero favorable y al no existir avances formales club a club que redujeran los costos de traspaso, Cruzeiro prefirió archivar el expediente y reorientar su búsqueda en el mercado hacia alternativas más accesibles.

Las versiones que surgieron: denuncias y diferencias

Tras la caída del pase de Brian Rodríguez a Brasil surgieron versiones que habrían llevado a que Cruzeiro desistiera de ficharlo.

El principal motivo es el de las diferencias económicas entre las partes. Además, en Brasil se mencionó que el club mexicano no mostró una predisposición por transferirlo acorde al interés que tenía el equipo azul.

ESPN Brasil también hizo mención a una denuncia que recibió el futbolista en México.

Brian Rodríguez al sumarse a los entrenamientos de Uruguay para el Mundial 2026

“Las negociaciones finalizaron debido a las discrepancias en las cifras del traspaso y a la repercusión negativa entre la afición celeste hacia el uruguayo, quien fue investigado por presunto acoso en México”, indicaron en el portal brasileño de la cadena internacional.

En ESPN México también se refirieron a ese tema y señalaron que existía preocupación en Cruzeiro “por la situación legal que atraviesan tanto Brian Rodríguez como Edgardo Lasalvia que los involucra con acusaciones delicadas (agresión sexual), con lo cual el conjunto brasileño optó por tirar la negociación”.

Las diferencias con el representante

En ESPN México también se refirieron al nuevo pase frustrado del uruguayo, quien tiene contrato con América hasta 2029.

En ese sentido, señalaron que había un acuerdo entre los clubes y con el jugador “pero Cruzeiro no pudo encontrar la forma de pagar la comisión de entre el 10 y el 15 por ciento al agente del 'Rayito', el también uruguayo Edgardo Lasalvia”.

Lasalvia con Brian Rodríguez con la 7 de América

Dicho portal informó que el representante solicitaba al club brasileño depósitos en cuentas bancarias de países que son considerados paraísos fiscales, además de que facturaría dichos montos por conceptos distintos a la representación del jugador como normalmente se hace en las operaciones de compraventa entre equipos de futbol.

Las cifras que manejó ESPN México reportan que Cruzeiro iba a pagar 10 millones de dólares libres de impuestos a América y también firmaba por 2 millones de dólares más en variables por el rendimiento de Rodríguez, lo que a los mexicanos le posibilitaba una venta al menos del 20% superior a la compra que en agosto de 2022 hizo al LAFC a cambio de 8 millones de dólares.

Pero, agregan, Cruzeiro no pudo pasar el cumplimiento normativo para transferir el porcentaje de comisión de entre el 10% y 15% del representante, es decir, entre 1 millón y 1,5 millones de dólares, del cual tiene que entregar un porcentaje al propio futbolista a la firma del contrato.

También el diario Récord de México informó en ese mismo sentido.

INCREÍBLE CÓMO SE CAYÓ



La insólita razón por la que el Club América no vendió a Brian Rodríguez al Cruzeiro de Brasil… @record_mexico pic.twitter.com/1JhMtPGBPK — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) August 4, 2026

En FOX Sports también se refirieron a un nuevo pase del uruguayo que volvió a caerse.