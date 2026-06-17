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La emotiva foto que compartió Brian Rodríguez luego de su debut con la selección uruguaya en el Mundial 2026: "Tranquilo amiguito, cumpliste tu sueño"

El extremo jugó buenos 10 minutos sobre el final ante Arabia Saudita, y no dejó pasar el momento importante para él, por lo que lo quiso mostrar

17 de junio de 2026 14:28 hs
Brian Rodríguez en su debut mundialista con la selección uruguaya ante Arabia Saudita en el Mundial 2026

Brian Rodríguez en su debut mundialista con la selección uruguaya ante Arabia Saudita en el Mundial 2026

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa entrena en Playa del Carmen preparando el partido del próximo domingo a la hora 19 ante Cabo Verde por el Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, luego de lo que fue el pobre debut en el que empató 1-1 en el mismo escenario ante Arabia Saudita.

Los celestes tuvieron un mal primer tiempo en el que apenas llegaron al arco de enfrente, y mejoraron claramente en el complemento con los ingresos de entrada de Agustín Canobbio en lugar de Darwin Núñez y de Juan Manuel Sanabria por Matías Viña.

Por su parte, Brian Rodríguez ingresó para los 10 minutos finales en lugar de Maximiliano Araújo, quien justamente 1 minuto antes había convertido el gol para el 1-1, y lo hizo muy bien.

jugó como extremo por izquierda siendo derecho y tuvo una chance que se perdió por poco afuera.

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La emotiva foto que compartió Brian Rodríguez

Brian Rodríguez debutó en una Copa del Mundo en este Mundial 2026 a los 80 minutos con la selección uruguaya ante Arabia Saudita.

El extremo subió distintas fotos de su debut con Uruguay.

Brian Rodríguez en su debut con la selección uruguaya en el Mundial 2026

Brian Rodríguez en su debut con la selección uruguaya en el Mundial 2026

No obstante, una de las mejores fue la de su infancia, al lado de un ómnibus que iba hacia Tranqueras, su ciudad natal.

"Tranquilo amiguito, cumpliste tu sueño", escribió en una foto de Instagram.

Brian Rodríguez cuando era un niño al lado de un ómnibus que viajaría a Tranqueras desde Montevideo

Brian Rodríguez cuando era un niño al lado de un ómnibus que viajaría a Tranqueras desde Montevideo

En el comentario del post en el que subió varias fotos con la celeste ante los árabes, escribió: "No hay palabras para describir este momento".

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