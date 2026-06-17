Diego Aguirre está feliz porque está todo arreglado con el primer refuerzo de Peñarol para la segunda parte de la temporada

Peñarol vuelve este miércoles a los entrenamientos en Los Aromos con todo el plantel de cara a la segunda mitad del año en la que está obligado a ganar sí o sí la Liga AUF Uruguaya. En tanto, su técnico, Diego Aguirre, ya tiene al primer refuerzo, aunque aún le falta firmar. Se trata de Jonathan Rodríguez, quien se realizó esta misma jornada la primeras pruebas médicas y las aprobó sin inconvenientes.

Los carboneros tuvieron un primer semestre para el olvido desde lo futbolístico, quedando eliminados de toda competencia internacional para lo que resta del año.

Si bien consiguieron la Supercopa Uruguaya ante Nacional, y vencieron a su eterno rival de visitantes en el Gran Parque Central 1-0 por la cuarta fecha del Torneo Apertura, en el primer clásico que un equipo gana solo ante público visitante, la parte de la Copa Libertadores fue su gran talón de Aquiles.

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Según informó Referí el pasado lunes, Diego Aguirre ya le pidió al presidente Ignacio Ruglio la contratación de tres futbolistas.

Ellos son Jonathan Rodríguez, quien está a punto de volver al club, aunque depende si pasa la prueba médica de la sanidad carbonera, luego de su extensa recuperación de más de un año de la operación de un cartílago de una de sus rodillas que hizo que terminara su vínculo con su anterior club, Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

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Los otros dos, son Guzmán Rodríguez, el zaguero que resultó fundamental en la consecución del título del Campeonato Uruguayo 2024, y Maximiliano Noble, el media punta del actual líder de la Tabla Anual, Deportivo Maldonado.

Lo de Guzmán Rodríguez, actualmente en Red Bull Bragantino, y que se recuperó de una operación de ligamentos cruzados en una de sus rodillas, "parece dífícil", confirmaron desde los aurinegros.

Según confirmó este miércoles un dirigente de Peñarol a Referí, ya se le realizaron las primeras pruebas médicas a Jonathan Rodríguez y la sanidad carbonera dio el visto bueno para su contratación.

No obstante, restan algunas pruebas más a las que será sometido. "Esta mañana del miércoles lo vio el médico y le hizo unas pruebas manuales que dieron todo bien", indicó el directivo a Referí.

"Si bien la revisión aún no terminó, ya que se le mandaron unos estudios que serán agendados en los próximos días, como una resonancia, estará el Ok de la sanidad, porque la verdad, por lo que ser vio ahora, estaría todo correcto y normal dentro de su panorama, más allá de que viene de una lesión larga, complicada, pero estaría todo normal".

Y finalizó más allá del gran optimismo por el retorno de Jonathan Rodríguez: "Igualmente queremos esperar los estudios".

Según pudo saber Referí, al delantero se le firmará un contrato a rendimiento. Peñarol le pondrá objetivos y a medida que los vaya cumpliendo, si lo hace, el sueldo será superior.

Por otra parte, como informó Referí este martes, Peñarol confirmó la compra del 50% de la ficha de Matías Arezo a Gremio de Porto Alegre tras la reunión del consejo directivo, y acordará con el club gaúcho pagar los US$ 3.500.000 en cuotas.