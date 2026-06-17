Mundial 2026: la selección uruguaya volvió a realizar el entrenamiento abierto con sus suplentes, con dos ausentes que se pueden meter en el once ante Cabo Verde

La selección uruguaya realizó su segundo entrenamiento abierto en Playa del Carmen tras el empate 1-1 ante Arabia Saudita en debut por el Mundial 2026 , otra vez con el grupo de los suplentes de ese encuentro, aunque con dos ausencias que pueden meterse en el equipo titular ante Cabo Verde , el próximo domingo en Miami .

Como en gran parte de la semana pasada, en los 15 minutos abiertos a los periodistas solo se pudo ver al grupo de los futbolistas suplentes , que volvieron a ubicarse en el costado opuesto del campo de juego, lejos de los focos .

Este martes se pudo ver a todo el grupo, con los suplentes en cancha y los titulares en un momento de relax en el gimnasio ubicado al costado del campo de juego, pero el miércoles la tónica volvió a ser la misma que la semana anterior.

Al igual que ayer, dos jugadores que arrancaron en el banco ante Arabia no entrenaron junto a los suplentes este miércoles: Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria .

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El extremo y el lateral izquierdo jugaron 45 minutos en el debut mundialista, ingresando en lugar de Darwin Núñez y Matías Viña. El día después del encuentro formaron parte del regenerativo, pero este miércoles Marcelo Bielsa volvió a dividir el entrenamiento entre titulares y suplentes, y ambos están en el primer grupo.

Ninguno de los titulares el lunes entrenó con los suplentes este miércoles, por lo que el grupo que no se mostró a la prensa incluye al once del encuentro ante Arabia, junto a Canobbio y Sanabria.

Los suplentes que practicaron esta mañana cerca de los periodistas fueron: Santiago Bueno, José María Giménez, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri, y Rodrigo Aguirre. Para los trabajos en cancha se sumó un sparring, y en otro costado los goleros que entrenaron fueron Sergio Rochet y Santiago Mele.

Como ya informó Referí en la mañana del martes, ninguno de los jugadores que tuvo minutos ante Arabia terminó con molestias físicas tras el partido, por lo que todos están a la orden para el domingo ante Cabo Verde.

En este sentido, los únicos que no están disponibles son los mismos que no estuvieron ante Arabia: Ronald Araujo, que se recupera del micro desgarro, y Giorgian de Arrascaeta, que sigue en el proceso de recuperación del desgarro y la fractura de clavícula.