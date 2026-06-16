El después de la selección uruguaya tras el empate ante Arabia Saudita en el Mundial 2026: viaje tranquilo a México, sin sentidos y la confianza intacta

La selección uruguaya ya se encuentra en Playa del Carmen , donde concentrará durante todo el Mundial 2026 , luego del empate 1-1 ante Arabia Saudita en la primera fecha del Grupo H del torneo.

La delegación uruguaya no se quedó otra noche en el hotel Renaissance Fort Lauderdale West de Miami, al que había llegado el domingo luego de una maratónica jornada en la que tuvieron tres horas de atraso por un error en el avión que le había otorgado FIFA, responsabilidad de la empresa Aero México .

Tras el final del partido, plantel y dirigentes tomaron un avión cerca de la medianoche del martes y arribaron en la madrugada al hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen, su base durante el torneo. La salida del Hard Rock Stadium de Miami , luego de la zona mixta y la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa , se atrasó por el paso del doping, al que fue Rodrigo Bentancur.

Esta vez, fuentes indicaron a Referí que esta vez el viaje fue "tranquilo" y sin ningún inconveniente .

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Lo que no se vio del Uruguay vs Arabia Saudita por el Mundial 2026: una previa latinoamericana. un estadio uruguayo y una desesperación general

Los jugadores descansaron y entrenarán en la tarde, con un entrenamiento abierto a las 17:00 de México (19:00 de Uruguay). Otra vez, y como mandata FIFA, la prensa tendrá 15 minutos para ver la práctica.

El empate dejó inconforme a los uruguayos. En zona mixta, los jugadores que hablaron con los medios reconocieron el mal primer tiempo de la celeste, y se quedaron con el crecimiento que tuvieron en el segundo tiempo.

"El primer tiempo no jugamos como habíamos trabajado. No es lo que buscábamos, creo que nos apresuramos mucho, queríamos ganar desde el primer minuto, capaz había que tener un poco más de paciencia, hacer nuestro juego. La segunda parte mejoramos mucho, cambio todo, la mentalidad. Presionamos más, empujamos más, eso y el apoyo de la gente", dijo Federico Valverde, que luego expresó que deberán ser "autocríticos" con lo realizado en la primera mitad.

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"Por suerte cambiamos la imagen en el segundo tiempo", expresó por su parte Manuel Ugarte, que cree que Uruguay mereció ganar, y también se quedó con lo realizado en el segundo tiempo. "El golero de Arabia hizo un gran partido. Tuvimos varias oportunidades, necesitamos crear más y finalizar mejor", sentenció.

Sin embargo, distintas fuentes remarcaron que, a pesar del empate, la confianza y la motivación siguen intactas en la interna del Mayakoba.

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Manuel Ugarte habló tras el empate contra Arabia. La selección uruguaya empató 1 a 1 en el debut del Mundial 2026.



"Por suerte cambiamos la imagen en el segundo tiempo, nos quedamos con eso”, consideró el actual jugador del Manchester.



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Además, comentaron una gran noticia: todos los jugadores que participaron del encuentro volvieron sin ninguna complicación física, y están todos a la orden de cara al partido ante Cabo Verde del próximo domingo 21 de junio en Miami.

En este momento, los únicos jugadores que no formarán parte del encuentro ante el conjunto africano serán los mismos que no estuvieron disponibles ante Arabia: Ronald Araujo, que se recupera del micro desgarro, y Giorgian de Arrascaeta, con su desgarro y su fractura de clavícula.

Jorge Giordano, director de Selecciones de la AUF, dijo en conferencia de prensa la semana pasada que en la AUF esperan que ambos lleguen al encuentro ante España, el último de la fase de grupos.