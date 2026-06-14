Crónica de un día de locos para la selección uruguaya en el Mundial 2026: los motivos del atraso de su viaje a Miami, el cansancio de los dirigentes y el comunicado de FIFA

A las 10:30 de la mañana de Playa del Carmen , los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) salieron del hotel Fairmont Mayakoba donde concentra la selección uruguaya para irse a Miami, de cara al debut en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita de este lunes. No esperaban llegar a Estados Unidos ocho horas después.

Según informaron fuentes de AUF a Referí, Cuando estaban llegando al Aeropuerto de Cancún a los dirigentes les comunicaron que el avión que la FIFA les había otorgado para viajar no estaba autorizado para ingresar a Estados Unidos .

Desde el aeropuerto avisaron rápidamente al hotel, donde los jugadores estaban a punto de salir en un segundo ómnibus . Esto permitió que los jugadores se quedaran esperando allí.

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En ese momento comenzaron las gestiones para conseguir un nuevo avión . La hora de salida era las 14:00 de Cancún, pero eso ya era imposible.

Desde la AUF notificaron a Referí que el error no fue de la FIFA, sino de Aero México, que brindó un avión no autorizado para la selección. Además, habían dado un número de matrícula equivocado a las autoridades.

Ya en la noche de Miami, FIFA compartió un comunicado a la prensa para explicar el error:

"Debido a un error de habilitación de la aerolínea en México, la salida de la selección uruguaya desde Cancún hacia Miami se vio demorada. La aerolínea ya pidió disculpas por los inconvenientes causados. La FIFA se mantuvo en permanente contacto con el plantel uruguayo durante la espera y trabajó junto a las autoridades del aeropuerto y los socios operativos para agilizar el proceso y minimizar las complicaciones en el itinerario de viaje del equipo”.

Durante las siguientes horas todo se centró en encontrar un avión, hasta que les otorgaron uno que, en principio, iba a salir a las 16:00.

Finalmente eso se atrasó una hora más. A la hora pactada para el viaje, y cuando los dirigentes recibieron el plan de vuelo, se comunicaron en el hotel para avisar que el plantel podía salir.

Desde la dirigencia indicaron que los jugadores llegaron “casi que para subirse al avión” directo. Los directivos estuvieron seis horas en el aeropuerto, y varios dijeron que estaban “molidos”.

La hora de llegada inicial era a las 16:50 de Miami (15:50 de Playa y 17:50 de Uruguay), pero finalmente arribaron a la ciudad estadounidense a las 19:20 locales. Para colmo, un dirigente contó que tuvieron que esperar otros 20 minutos para que les abrieran las puertas del avión.

Casi toda la delegación se fue en dos ómnibus al hotel Renaissance Fort Lauderdale West, donde se quedarán hasta después del partido contra Arabia Saudita. A las horas del encuentro volverán a Playa del Carmen.

Una pequeña van, por otra parte, se llevó a Marcelo Bielsa y José María Giménez al Hard Rock Stadium, donde realizaron la conferencia de prensa que mandata FIFA el día antes de cada partido. Su horario original era a las 18:45, pero comenzó después de las 20:00.

El plantel llegó al hotel a las 20:30 bajo el aliento de un centenar de hinchas. Los jugadores primero comenzaron a irse por la parte de atrás del hotel, pero luego se juntaron en la acera del estacionamiento para saludar a todas las personas presentes.

Bielsa y José Maria Giménez, en tanto, arribaron sobre las 21:00 al lugar, para cerrar una jornada maratónica.