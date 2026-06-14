Un rival de la selección uruguaya en el grupo del Mundial 2026, será nuevo compañero de Federico Valverde en Real Madrid

Federico Valverde , el capitán de la selección uruguaya que disputa el Mundial 2026, tendrá un nuevo compañero en Real Madrid y que juega en el seleccionado de España, tercer rival celeste en el grupo, y será el lateral izquierdo Marc Cucurella, según anuncia este domingo la prensa española.

"Real Madrid ha llegado a un acuerdo total para cerrar el fichaje de Marc Cucurella. Las negociaciones estaban en marcha desde hacía días y el club blanco ha rematado la operación de forma fulminante dejando en fuera de juego al Atlético de Madrid, que llevaba muchos meses negociando", comienza informando el diario Sport.

Y continúa: "El entente sería ya entre todas las partes, según ha avanzado el periodista Fabrizio Romano y puede hacerse público en las próximas horas. Será el tercer fichaje del Madrid tras Konaté y Dumfries para reforzar el nuevo proyecto de Mourinho. El siguiente en caer podría ser el portugués Bernardo Silva".

Marc Cucurella no solo se caracteriza por su pelo largo y por sus rulos, sino que es un tiempista.

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Puede jugar como lateral izquierdo en Chelsea y en la selección de España, e incluso como extremo por ese sector, algo similar a lo que puede hacer y hace Federico Valverde tanto en Real Madrid como en la selección uruguaya.

000-33672aq-jpg..webp Cucurella escapa de Philip Billing Ian Kington / AFP

Ambos jugadores ya se han enfrenado e incluso se encontraron por el mismo sector, ya que Cucurella marca la zona por la que sube normalmente Valverde.

Ahora, según la prensa española, ambos serán compañeros en Real Madrid que ya tiene a José Mourinho como técnico.

"El Madrid debía mover ficha para reforzar el lateral, una de las posiciones más flojas en el equipo blanco. Mendy está lesionado y no regresará hasta finales de año, Álvaro Carreras ha realizado una pobrísima temporada y Fran García no cuenta y saldrá traspasado. La idea era firmar a un titular incuestionable y los blancos ven en Cucurella una oportunidad de mercado. Han ido rápido porque había competencia y el fichaje podría llegar a los 50 millones de euros", explicó el diario Sport,