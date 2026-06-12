Federico Valverde: el extremo moderno que puede cambiar el destino de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026

El fútbol moderno no se explica a través de posiciones fijas, sino de funciones y complicidades tácticas. A pocos días de que se inicie para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa el Mundial 2026, la celeste asoma como uno de los proyectos más estimulantes del mundo fútbol, y en el centro de esa arquitectura resalta un nombre capaz de romper cualquier molde: Federico Valverde .

Aunque el hincha y todo quien está enmarcado en este deporte de forma entera lo reconoce como uno de los mejores mediocampistas del planeta , su reconversión como extremo derecho asoma como el as bajo la manga del cuerpo técnico celeste.

Esta propuesta no es un experimento improvisado. La huella de Carlo Ancelotti en Real Madrid demostró que Valverde es un atacante letal cuando se le da la banda. Fue durante la temporada 2022-23 -y en momentos cumbre de la anterior, como la final de la Champions League ante Liverpool cuando le dio la asistencia a Vinícius Jr. para que anotara el 1-0 del título- donde el uruguayo se asentó en el 4-3-3 merengue como extremo por derecha.

No lo hizo como un delantero estático, sino como un futbolista bisagra: un portento físico capaz de dar una mano en el retroceso defensivo y, a la vez, soltarse en ataque con transiciones a la velocidad de la luz y un remate de media distancia temible.

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Curiosamente, el romance de Federico Valverde con la banda viene de lejos. En su debut oficial con Real Madrid en 2018, de la mano de Julen Lopetegui ante Viktoria Plzen de República Checa, ingresó como extremo izquierdo.

Años después, demostró ser un lateral de garantías ante los mejores atacantes del mundo. Esta polivalencia extrema es la que encandila a Marcelo Bielsa, un obsesivo de la adaptabilidad posicional.

El propio Bielsa, fiel a su estilo analítico, llenó de elogios las condiciones del jugador, recordando su pico de rendimiento como "wing" derecho ante Manchester City en su última conferencia de prensa del 1° de junio. Aquel día al que refería el entrenador, Valverde anotó tres goles en el primer tiempo ante el equipo de Pep Guardiola y uno de ellos, el tercero, fue un golazo. Tanto fue así, que la UEFA lo acaba de elegir como el mejor gol de la Champions League 2025-236.

"Fue un partido inolvidable. Por lo tanto estamos en condiciones de que pueda ser una opción de 'wing' derecho", explicó entonces el técnico.

Federico Valverde en los entrenamientos de la selección uruguaya previos al Mundial 2026 Federico Valverde en los entrenamientos de la selección uruguaya previos al Mundial 2026 Foto: AUF

Para el DT de la Celeste, contar con un futbolista verificado en tres puestos (lateral, volante central y extremo) es un patrimonio invaluable de cara a la cita mundialista.

La gran ventaja de Valverde por fuera no es solo su capacidad de desborde o su cuota goleadora; es la flexibilidad táctica que le otorga al equipo.

Su presencia en la banda permite mutar el esquema de juego en pleno partido sin gastar una ventana de sustituciones.

Mientras que laterales como Ronald Araujo -lesionado- o Guillermo Varela ofrecen perfiles específicos de marca y proyección, Valverde como extremo regala una interpretación del juego totalmente diferente.

England's midfielder Noni Madueke (L) vies with Uruguay's midfielder Federico Valverde (R) during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT FO Federico Valverde de Uruguay ante Noni Mandueke de Inglaterra FOTO: AFP

Es un generador de juego dinámico, un recuperador en campo en la salida del rival y un llegador con gol. En el intenso entramado de Marcelo Bielsa, donde la presión y el despliegue físico no se negocian, el despliegue del ahora dorsal "8" -que sustituyó para el Mundial por su tradicional "15" en la celeste-, por el carril derecho, puede ser el factor diferencial que rompa defensas cerradas y equilibre las transiciones de Uruguay en el torneo más importante del mundo.