El inesperado problema de Vozinha que Colo Colo deberá resolver para que pueda jugar en Chile

El arribo del experimentado portero de Cabo Verde, Josimar Dias -popularmente conocido en el planeta fútbol como Vozinha - , estremeció el mercado de pases del fútbol chileno al llegar a un acuerdo con Colo Colo.

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Como informó Referí el pasado viernes, está todo acordado para que el elegido Mejor Arquero del Mundial 2026 con su selección de Cabo Verde, firme contrato con esa institución grande del fútbol chileno y sudamericano.

Sin embargo, junto con las altas expectativas deportivas tras su destacada actuación en el Mundial 2026, en las oficinas de Blanco y Negro, la empresa que maneja al club, surgió un insólito contratiempo reglamentario que deberán resolver ante la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP): el nombre que lucirá en la espalda de su camiseta.

A pesar de que el arquero africano ha desarrollado casi toda su trayectoria profesional y alcanzado la fama internacional bajo la denominación de "Vozinha", la normativa vigente de la Liga de Primera exige un marco estricto respecto a las estampaciones en la indumentaria oficial.

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Lo que imponen las bases del torneo

De acuerdo con el artículo 36 del reglamento de la Primera división de Chile, la identificación personal de los futbolistas debe ceñirse al registro de sus nombres legales.

"Para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta (...), pudiéndose agregar la inicial del primer nombre", establece la norma.

El reglamento descarta además cualquier tipo de seudónimo: "No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres". Bajo esta redacción, el golero se vería obligado a jugar como "Dias" o "J. Dias".

El antecedente que ilusiona a Colo Colo

A pesar de la rigidez de la norma actual, existe un precedente que le da esperanzas a Colo Colo.

En la temporada 2021, la ANFP flexibilizó los artículos 35 y 36 con el fin de aportar al espectáculo, autorizando el uso de denominaciones populares que no resultaran ofensivas.

Gracias a ello, jugadores como Bruno Barticciotto usaron "Bruno Barti", Marcelo Cañete lució "Chelo" y Simón Contreras vistió la camiseta con el apodo "Pitu".

En el Cacique confían en apelar a esta jurisprudencia para realizar las gestiones correspondientes y lograr que Josimar Dias mantenga en Chile el icónico nombre de Vozinha con el que se transformó en figura mundial.