La sorpresa que se llevó Giorgian De Arrascaeta por un impactante homenaje "en vida" que le hará el presidente de Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, presidente de Flamengo, anunció este domingo que el club encargará bustos de Giorgian De Arrascaeta y Bruno Henrique que serán colocados en la concentración de la institución. Baptista hizo el anuncio antes del partido entre los rubronegros y Sao Paulo en Maracaná, un encuentro válido para el Campeonato Brasileño, más conocido como Brasileirao, y que terminó 1-1.

"Entiendo que, a diferencia de nuestra cultura en Brasil, honramos a las personas cuando mueren, reconocemos su legado cuando fallecen. Vamos a cambiar este proceso y haremos un homenaje en vida. Así que anunciamos lo que haremos un busto para Bruno Henrique y para Giorgian De Arrascaeta, los dos futbolistas con más títulos en la historia de Flamengo.

El uruguayo y Bruno Henrique se unirán a otros nombres del club carioca que también cuentan con un busto en la sede de Gávea. Zico, Júnior, Leandro, Andrade y Adílio, así como Olivinha, ídolo del baloncesto, son algunos de los que ya fueron homenajeados.

"La idea es honrarlos a ambos mientras están vivos y activos en Flamengo. Esa es la idea, un proceso de reconocimiento. Hablaremos de otros en el futuro, pero hoy me pareció importante. Será un proceso sin precedentes, y contaremos con un sistema de contribuciones para la creación de los bustos. Podrán ver un vídeo genial de los bustos; tuvieron la experiencia de realizar todo el proceso con escaneo 3D, lo que les permitió ocultar las arrugas y obtener el mejor ángulo", dijo el presidente Luiz Eduardo Baptista en una conferencia de prensa a la que llamó.

El respaldo del Cacique Medina a Muslera tras su "situación bastante compleja" en el Mundial 2026 y lo que dijo sobre la posibilidad de que Juan Sebastián Verón juegue a los 51 años

Diego Aguirre piensa en hacer debutar como titular en Peñarol a uno de los refuerzos el sábado ante Cerro Largo para ir por la final del Torneo Intermedio

Y agregó: "Fue un proceso muy profesional. Y es realmente genial porque antes este tipo de piezas se creaban muy a criterio del artista. Y tuvimos un par de casos en los que la persona homenajeada la miró y dijo: 'Pero ese no soy yo'. Así que este proceso de escaneo, que es único, hace que el producto sea perfecto. Son hermosas piezas de bronce, con la camiseta de 2025 que eligieron. Y los 27 mayores contribuyentes al busto de Bruno Henrique serán inmortalizados en la base del busto junto a él. Y en el caso de Giorgian De Arrascaeta, los 10 mayores (en referencia a los números que utilizan en sus camisetas)".

Ambos son grandes ídolos en la historia reciente de Flamengo. De Arrascaeta y Bruno Henrique llegaron al club en 2019. Con 18 títulos, ambos son los máximos laureados en la historia del conjunto carioca.

El agradecimiento de Giorgian De Arrascaeta

Giorgian De Arrascaeta agradeció los homenajes y expresó lo especial que es formar parte de la historia de Flamengo. Recibió el homenaje con su hijo Milano en brazos y comentó que tiene otro hincha del club en la familia.

"Como siempre digo, para mí es un gran honor. Estar para siempre en la historia de Flamengo es algo muy especial. Siempre hablo del orgullo que siento al vestir esta camiseta. Todo lo que represento para toda la nación. Tengo otro hincha de Flamengo aquí. Si Dios quiere, que él también desarrolle este amor por el fútbol, como yo, y que siga cosechando grandes éxitos", sostuvo el uruguayo.

Y finalizó: "Que sea con Flamengo. Pero que algún día también me recuerden como alguien que siempre lo dio todo, que siempre dio lo mejor de sí, que siempre pensó en el grupo y luego en el individuo. Y para mí, estar aquí hoy con mi hijo es un gran logro. Compartir este momento con él y mi familia no tiene precio".