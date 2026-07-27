El nuevo sueño de Gastón Tonga Reyno tras llenar el Antel Arena: una pelea por el título mundial de BKFC en un flamante estadio de Uruguay y con 30.000 espectadores

Gastón Tonga Reyno cumplió el pasado sábado su sueño de pelear por primera vez en Montevideo, su ciudad natal, en la pelea estelar de la primera velada de Bare Knuckle Figth Championship (BKFC) en Uruguay y en Sudamérica, con un Antel Arena que estuvo repleto.

Con 9.467 entradas vendidas y el cartel de entradas agotadas, el luchador ganó su combate ante el estadounidense Josh Krejci por KOT en el primer round, lo que le permitió celebrar ante su público y su familia.

Como contó a Referí tras la pelea, Reyno, de 39 años, dijo que fue una noche “soñada” y “perfecta” , lo que le permitía ser optimista para que el BKFC regrese con su show a Uruguay.

“Estoy seguro que todo el que vino hoy al Antel Arena, si hay otro evento de BKFC, va a querer volver. Un evento de primer nivel mundial en nuestro país y con un montón de guerreros latinos. La verdad fue más de lo que yo soñaba”, agregó

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Gastón Tonga Reyno cumplió su sueño de pelear en Montevideo y lo hizo con una contundente victoria: así fue la gran velada de Bare Knuckle en un Antel Arena repleto

Además, señaló que quiere enfrentar al campeón del mundo vigente ante su público. “Me muero por pelear por el título del mundo acá, en Uruguay. Me encantaría”, dijo.

El nuevo sueño de Gastón Reyno

Tras su pelea y la gran respuesta del público, el Tonga se propuso ir por un nuevo desafío en su país. “Mi sueño era formar una familia, lo hice. Quería pelear en el Antel Arena con mi gente, y fue mucho más grande de lo que soñé”, contó a Punto Penal de Canal 10.

Gastón "Tonga" Reyno en el Bare Knuckle Fighting Championship del Antel Arena Foto: Joaquín Ormando

“Ahora quiero pelear por el título del mundo en el Nuevo Belvedere, el estadio nuevo de Liverpool, el año que viene, con 30.000 personas”, señaló.

Reyno tiene una muy buena relación con el presidente de Liverpool, José Luis Palma, quien lo ha patrocinado, que estuvo cuando se hizo el lanzamiento de la pelea de este sábado y también en el evento del Antel Arena.

“Me imagino que tengo el apoyo de José Luis Palma porque me apoya desde siempre, desde antes que nadie, es mi amigo, lo quiero un montón y me encantaría poder pelear en ese estadio, que no va a ser solamente para fútbol”.

José Luis Palma, presidente de Liverpool Football Club sosteniendo su premio a "Mejor dirigente de la liga AUF 2025" de Fútbol x 100 Joaquín Ormando

“Si podemos conseguir que haya unos cuantos guerreros uruguayos, y una entrada accesible, después de lo que pasó en el Antel Arena, ¿por qué no?”, dijo el luchador.

El nuevo estadio de Belvedere tendrá un aforo de entre 15.000 y 20.000 localidades y se estima que su construcción lleve entre 18 y 20 meses tras comenzar en junio de este 2026 con la demolición.

Para el uruguayo, la velada del pasado sábado “va a ser la primera de muchas en Uruguay” de BKFC. “El espectáculo fue increíble”, agregó.

El reto al campeón del mundo

Inmediatamente después de ganar la pelea y con la adrenalina a tope, Gastón Reyno habló en el ring con la trasmisión oficial de BKFC, entrevistado por Chirs Lytel y desafió al campeón vigente en su categoría.

“Nunca me gusta hablar de futuros rivales, no me gusta retar a nadie, siempre voy humilde y callado, pero me parece que hay que decirlo para que se den las cosas”, dijo, tranquilo.

“Yo siento que puedo ser campeón mundial de esto”, agregó, a lo que el público comenzó a ovacionarlo. “Tengo nudillos duros, tengo quijada y tengo unos tres huevos enormes”, expresó, haciendo estallar a los fanáticos.

“Así que si el campeón en algún momento se anima a venir a Uruguay, ese inglés pirata, que venga, lo espero. Porque acá hay un uruguayo que tiene los huevos bien puestos para ser campeón mundial”, remató, en medio de los gritos y aplausos de sus fans.

El vigente campeón defensor de la categoría lightweight (peso ligero) es el inglés Ben Bonner, de 35 años, que tiene un récord de seis ganadas y dos derrotas, frente a las cuatro victorias de Reyno, quien está invicto y siempre ha triunfado por KO.

Ben Bonner

“Ben Bonner es un boxeador que compite exclusivamente a puño limpio debutó en este deporte en 2023 y tuvo un bautismo de fuego al pasar directamente a la organización de mayor nivel del circuito, enfrentándose a rivales de gran talento -propios de la BKFC- desde el primer momento”, destacó la web de la BKFC.

“Bonner irradia una confianza inigualable. Afronta cada combate con la certeza de que su oponente no tiene nada que hacer contra él y se muestra muy cómodo en el cuadrilátero”, agregaron. “Es un peleador de gran envergadura para su categoría y posee una potencia que él mismo califica como inigualable. Gracias a una resistencia capaz de soportar los mismos golpes contundentes que él propina a sus rivales, Ben Bonner aporta potencia, garra y destreza técnica, cualidades que lo sitúan en la cima -o muy cerca de ella- de la división de las 155 libras”.

Gastón "Tonga" Reyno en el Bare Knuckle Fighting Championship del Antel Arena Foto: Joaquín Ormando

Este domingo tras la pelea, más medido con sus palabras, el Tonga reiteró que se tiene fe para ser el mejor. “Siento que puedo ser campeón mundial”.

“Me doy con el que sea”, agregó. “Yo no elegí ni a este rival ni a ninguno, a mi me lo cambiaron”, explicó. “Si quieren traer al campeón a Uruguay, yo siento que tengo chance”.

También señaló que el estilo del inglés le “conviene” y que por eso, ante los ojos del mundo, lanzó el desafío, algo que no es habitual en él. “La tiré. Si no hablás, no se te da”.

“Después de pelear acá en Uruguay, llenar un estadio, me pusiste un rival y te dije que sí, me pusiste otro, dije que sí, me lo cambiaste y te lo noqueo, qué más queres, traeme al campeón”, expresó.