Mirá por qué Tim Payne no debutó con Olimpia este domingo en la derrota contra Libertad 1-0

Libertad venció este domingo por 1-0 a Olimpia, vigente campeón del fútbol paraguayo, y selló con un triunfo el estreno del histórico exdelantero de la selección nacional Nelson Haedo Valdez como nuevo técnico del Gumarelo, en un partido por la primera fecha del Torneo Clausura, en el que finalmente no debutó la nueva figura olimpista, el neozelandés Tim Payne , quien fue contratado luego del Mundial 2026.

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Haedo, de 42 años, tomó las riendas de Libertad el 25 de mayo pasado en reemplazo del paraguayo Francisco "Chiqui" Arce, y dirigió en esta jornada su primer partido como entrenador de un equipo de Primera división.

Un gol de zurda del extremo Rodrigo Villalba en el minuto 74 le bastó a Libertad para conquistar sus primeros tres puntos y ubicarse tercero de la tabla, liderada con el mismo puntaje por Sportivo Luqueño que este domingo se impuso por 2-1 de visita ante Guaraní.

Con este resultado, Libertad aspira a recuperar protagonismo tras un primer semestre irregular en el que quedó eliminado de la Copa Libertadores luego de perder todos sus partidos en la fase de grupos y finalizó en la sexta posición del Torneo Apertura paraguayo.

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El gumarelo también busca reencauzar su camino con la incorporación de refuerzos como el zaguero central Gilberto Flores Melgarejo, procedente de FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS), además de Iván Ramírez, Agustín Manzur y Nicolás Freire.

Por su parte, en Olimpia existía mucha expectativa por lo que podía ser el debut de Tim Payne.

El zaguero llegado de Nueva Zelanda tras jugar el Mundial 2026, fue la principal atracción del mercado de pases paraguayo.

Sin embargo, por más que concentró con el equipo, el técnico Pablo "Vitamina" Sánchez lo dejó en el banco de suplentes y no lo hizo sumar minutos, por lo que no pudo debutar aún.