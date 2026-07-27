Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / PARAGUAY

Mirá por qué Tim Payne no debutó con Olimpia este domingo en la derrota contra Libertad 1-0

La expectativa estaba centrada en el zaguero que jugó el Mundial 2026 con Nueva Zelanda, luego de que concentró con su nuevo club

27 de julio de 2026 14:05 hs
Tim Payne con la camiseta de su nuevo club, Olimpia de Paraguay

Tim Payne con la camiseta de su nuevo club, Olimpia de Paraguay

Libertad venció este domingo por 1-0 a Olimpia, vigente campeón del fútbol paraguayo, y selló con un triunfo el estreno del histórico exdelantero de la selección nacional Nelson Haedo Valdez como nuevo técnico del Gumarelo, en un partido por la primera fecha del Torneo Clausura, en el que finalmente no debutó la nueva figura olimpista, el neozelandés Tim Payne, quien fue contratado luego del Mundial 2026.

Haedo, de 42 años, tomó las riendas de Libertad el 25 de mayo pasado en reemplazo del paraguayo Francisco "Chiqui" Arce, y dirigió en esta jornada su primer partido como entrenador de un equipo de Primera división.

Un gol de zurda del extremo Rodrigo Villalba en el minuto 74 le bastó a Libertad para conquistar sus primeros tres puntos y ubicarse tercero de la tabla, liderada con el mismo puntaje por Sportivo Luqueño que este domingo se impuso por 2-1 de visita ante Guaraní.

Tim Payne estuvo en el banco, pero no jugó

Con este resultado, Libertad aspira a recuperar protagonismo tras un primer semestre irregular en el que quedó eliminado de la Copa Libertadores luego de perder todos sus partidos en la fase de grupos y finalizó en la sexta posición del Torneo Apertura paraguayo.

Diego Aguirre piensa en hacer debutar como titular en Peñarol a uno de los refuerzos el sábado ante Cerro Largo para ir por la final del Torneo Intermedio

El inesperado problema de Vozinha que Colo Colo deberá resolver para que pueda jugar en Chile

El gumarelo también busca reencauzar su camino con la incorporación de refuerzos como el zaguero central Gilberto Flores Melgarejo, procedente de FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS), además de Iván Ramírez, Agustín Manzur y Nicolás Freire.

Por su parte, en Olimpia existía mucha expectativa por lo que podía ser el debut de Tim Payne.

El zaguero llegado de Nueva Zelanda tras jugar el Mundial 2026, fue la principal atracción del mercado de pases paraguayo.

Sin embargo, por más que concentró con el equipo, el técnico Pablo "Vitamina" Sánchez lo dejó en el banco de suplentes y no lo hizo sumar minutos, por lo que no pudo debutar aún.

Las más leídas

Así quedaron las tablas de posiciones de las series del Torneo Intermedio, la Anual y el descenso, tras el triunfo de Cerro ante Racing que cerró la sexta fecha

"Estoy bien": el tranquilizador mensaje del uruguayo Emiliano "Toro" Nielli luego de la imagen que se viralizó tras su pelea de Bare Knuckle en el Antel Arena

Estudiantes 0-2 Independiente: Fernando Muslera volvió al arco, tuvo una gran atajada pero un blooper de un compañero les costó una derrota

El inesperado problema de Vozinha que Colo Colo deberá resolver para que pueda jugar en Chile

Temas

Olimpia Libertad Nueva Zelanda Mundial 2026

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos