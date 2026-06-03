Mirá el esperado encuentro entre Tim Payne, que jugará con Nueva Zelanda el Mundial 2026, y el influencer argentino que lo convirtió en una figura en el planeta

Luego de la derrota amistosa ante Haití de este martes a la noche, Tim Payne , zaguero de Nueva Zelanda que jugará el Mundial 2026, y Valentín Scarsini -el influencer argentino conocido como “Scarso” que lo hizo conocer en todo el mundo luego de que un video suyo se hiciera viral, se encontraron en persona por primera vez.

El encuentro entre ambos cerró el círculo de una historia que comenzó con un lateral derecho de 4.715 seguidores en Instagram y terminó con más de 4,5 millones.

Como informó Referí, el influencer argentino fue fundamental para que ahora pasara a ser conocido, ya que cuando comenzó la campaña, era "el menos conocido" y con menos seguidores de todo el Mundial 2026.

Tim Payne nació en Auckland y comenzó su carrera en Auckland City , uno de los clubes más importantes del fútbol neozelandés. De allí pasó a Blackburn Rovers de Inglaterra , en 2012 en sus inferiores.

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Pese a que no debutó oficialmente, su paso por el fútbol británico le permitió sumar experiencia internacional.

Más tarde tuvo un breve recorrido por Portland Timbers 2, en Estados Unidos, antes de regresar a Oceanía y desde 2019 juega en Wellington Phoenix, club que participa en la Liga Australiana.

El esperado encuentro entre ambos

El saludo fue en dos idiomas y con un abrazo. "My friend" (mi amigo), comenzó diciendo Valentín Scarsini ni bien pasó la puerta del hotel. "Valen", respondió Payne. Desde ahí, la conversación entre ambos alternó el inglés y el español.

Tim Payne admitió que todavía procesa lo que le pasó. "Uf, no sé. Como que no sabía qué sentir. Es tan ajeno a mí. Todavía lo estoy procesando. ¿Por qué a mí?", le dijo a Scarsini.

A su vez, contó que se enteró de la magnitud de la campaña de a poco: primero lo etiquetaron en el posteo original, y a la mañana siguiente los números ya eran incontrolables. "Simplemente no paró. Siguió así", dijo.

El encuentro entre ambos incluyó el regalo de una camiseta de Nueva Zelanda firmada por todo el plantel, por parte de Payne para el argentino y una foto de los dos juntos, que el propio defensor bautizó con humor: "Yo con Valen". La charla terminó con un brindis y la promesa de volver a verse. "Nos veremos de nuevo pronto", dijo Payne antes de despedirse.