Quién es Tim Payne, el jugador "menos conocido" del Mundial 2026 que se volvió viral por un influencer argentino

A días del inicio del Mundial 2026 , un nombre inesperado comenzó a multiplicarse en redes sociales: Tim Payne , el defensor de la selección de Nueva Zelanda , quien pasó de tener apenas unos miles de seguidores en Instagram a convertirse en uno de los futbolistas más comentados gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini (@elscarso), conocido como "El Scarso" .

La historia comenzó cuando el creador de contenido decidió investigar quién era el futbolista "menos conocido" entre todos los convocados a la Copa del Mundo . Después de revisar planteles y redes sociales de los jugadores, encontró a Payne , lateral derecho de 32 años que apenas superaba los 4.700 seguidores en la red social de Meta .

El desafío fue simple: convertirlo en una figura viral antes de que empezara el Mundial . En pocas horas, miles de usuarios comenzaron a seguirlo, comentar sus publicaciones y compartir memes relacionados con el defensor neozelandés. El fenómeno explotó rápidamente en TikTok , Instagram y X .

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Quién es Tim Payne, el jugador "menos conocido" del Mundial 2026

Tim Payne nació en Auckland y comenzó su carrera en Auckland City, uno de los clubes más importantes del fútbol neozelandés. Su proyección llamó la atención del Blackburn Rovers de Inglaterra, que lo incorporó en 2012 para sus divisiones formativas.

Aunque no llegó a debutar oficialmente, su paso por el fútbol británico le permitió sumar experiencia internacional. Más tarde tuvo un breve recorrido por Portland Timbers 2, en Estados Unidos, antes de regresar a Oceanía. Desde 2019 juega en Wellington Phoenix, club que participa en la liga australiana, donde se consolidó como uno de los referentes defensivos del plantel.

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Con la selección de Nueva Zelanda acumuló más de 50 partidos y logró la clasificación al Mundial 2026, torneo en el que los "All Whites" compartirán grupo con Bélgica, Irán y Egipto. Pese a su experiencia internacional, Payne era prácticamente desconocido fuera del circuito futbolero de Oceanía hasta la irrupción viral impulsada por el influencer argentino.

¿Por qué Tim Payne saltó a la fama mundial?

La campaña de Scarsini tuvo un impacto inmediato: Payne pasó de menos de 5 mil seguidores a superar ampliamente el medio millón en apenas un día. Incluso llegó a tener más popularidad en Instagram que varias figuras deportivas y políticas de Nueva Zelanda.

La repercusión también generó una ola de memes y consignas entre usuarios de redes sociales. Frases como "No Payne, no gain" o"Todos arriba de la Payneta” comenzaron a circular junto a imágenes y videos del futbolista. En Reddit y otras plataformas, fanáticos del fútbol celebraron la historia como una de las situaciones más curiosas de la previa mundialista.

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El propio Payne reconoció su sorpresa por lo ocurrido. Después de notar el crecimiento repentino de sus redes sociales, contactó al influencer argentino para entender qué estaba pasando. "Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo”, afirmó, en un español medianamente entendible.

"Solo quería decir muchas gracias, primero a ti, Valen (en referencia a Scarso). Han sido una locura estas últimas 48 horas, por decir poco. También quiero expresar mi agradecimiento por representar a mi país en este Mundial y aprecio todo el amor de ustedes desde distintas partes del mundo. Muchas gracias", celebró.