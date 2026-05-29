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Los cambios que puede hacer Nacional y el criterio de desempate en caso de que iguale en puntos en ambos partidos ante Tigre por Copa Sudamericana

Los tricolores están muy expectantes para lo que se viene en julio próximo en el ida y vuelta contra el conjunto argentino

29 de mayo de 2026 13:20 hs
Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional ya conoce a su rival en los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana, tras cerrarse las fases de grupo de ese torneo y de la Copa Libertadores con los últimos partidos disputados el jueves a la noche, y el mismo será Tigre de Argentina.

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Los cambios que puede realizar Nacional y cómo se definen los playoffs

El reglamento de la Copa Sudamericana explica cómo los distintos clubes pueden acceder a ciertas variantes de cara a la fase que viene.

Nacional, al igual que su rival Tigre, podrá realizar cinco cambios en su lista de buena fe de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), respecto a la que ya anotó para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Asimismo, el reglamento de la Copa Sudamericana 2026, explica cómo se definen los playoffs, que son a partidos de ida y vuelta.

Como informó Referí, en la ida, Nacional será local en el Gran Parque Central, y en la revancha, lo hará en el estadio de Tigre.

Más allá de ello, si ambos quedan igualados en puntos tras estos dos compromisos entre ellos, el que clasifica a los octavos de final de la Copa Sudamericana para enfrentar a Montevideo City Torque es el que tenga una mayor diferencia de goles. No se toma en cuenta el gol de visitante como de doble valor. En el caso de que queden igualados en todos, en la revancha en la Provincia de Buenos Aires, recurrirán directamente a definición por penales, sin tener que disputar alargue.

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