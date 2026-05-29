Tigre, el rival de Nacional en los playoffs de la Copa Sudamericana: un equipo intenso, con laterales-punteros y una dupla goleadora peligrosa

Nacional se enfrentará a Tigre de Argentina en el repechaje de la Copa Sudamericana 2026 y por delante tendrá un equipo que es muy peligroso en ataque gracias a su dupla de delanteros y que prioriza, por sobre todo el juego vertical.

El Matador de Victoria es dirigido por Diego Dabove , un entrenador con mucha experiencia en el fútbol argentino, y que se caracteriza principalmente por las transiciones rápidas, la intensidad en la presión y el juego vertical , utilizando frecuentemente un sistema basado en el 1-4-4-2 o 1-4-3-3 , pero en la mayoría de los casos toma la primera opción.

Tigre tuvo un muy bien inicio de año . Fue uno de los mejores equipos del Torneo Apertura argentino, pero con la doble competencia sufrió muchos altibajos en el rendimiento colectivo.

Cosechó dos importantes triunfos ante Racing Club de Avellaneda por 3-1 en la tercera fecha de Torneo Apertura y la goleada 4-1 a River Plate , en ese entonces de Marcelo Gallardo , en el estadio Monumental una semana después de la victoria ante la Academia. No obstante, no pudo meterse entre los primeros ocho del torneo local .

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Las principales virtudes de Tigre, el rival de Nacional

El Matador cuenta con buenos futbolistas en el once inicial, pero poco recambio. Hay mucha diferencia de nivel entre los titulares y los jugadores que esperan en el banco de suplentes. De todas formas, Nacional tendrá a su frente a un equipo muy competitivo.

Sus principales figuras son la dupla de delanteros conformada por David Romero e Ignacio Russo, el hijo del exentrenador Miguel Ángel. Ambos son muy rápidos, se entienden muy bien, tienen mucha resistencia y ejercen una presión constante a los centrales obligando a jugar y buscando el error para aprovecharlo al máximo.

nacho russo Ignacio Russo celebrando su gol ante River Plate

Santiago López, que suele desempeñarse por la izquierda, es otro de los puntos altos junto con Jabes Saralegui, el número 10 del equipo que está cedido desde Boca Juniors y que es el encargado de ser el nexo con los delanteros y de construir los ataques, además de colocarse al lado del 5 para defender cuando el partido lo requiere.

En los equipos de Dabove los marcadores de punta tienen un rol fundamental, pasando al ataque constantemente para desbordar y asistir, aunque el lateral izquierdo, Federico Álvarez, es el que suele hacerlo más constantemente a diferencia de Valentín Moreno, el otro lateral.

Una de las falencias que presente este equipo es que justamente, al insistir muchas veces con los laterales, es habitual que quede descompensado y abierto a posibles contragolpes.

La campaña de Tigre en la Copa Sudamericana

En la presente edición de la Copa Sudamericana, Tigre integró el grupo A y quedó en la segunda posición luego de estar obligado a ganar en la última fecha, y por ende accedió al repechaje.

Comenzó su camino con un empate 1-1 en condición de visitante ante Alianza Atlético de Perú, perdió por la mínima ante Macará en su estadio en la segunda jornada y cerró la primera parte de la fase de grupos con un triunfo por 2-0 ante América de Cali de local.

En la segunda vuelta, igualó 2-2 frente a Macará y 1-1 ante América de Cali, pero derrotó 2-0 a Alianza Atlético en la última fecha y finalizó el grupo en la segunda posición con 9 puntos, uno menos que Macará.