El valor de la carne vacuna exportada desde Uruguay no afloja y sigue en niveles récord

Mayo cierra con una estabilización para el mercado de la hacienda gorda , sin perder firmeza pero sí con disparidad entre industrias en valores y fechas de carga , pero lo que no afloja es el precio de exportación de la carne vacuna , que sigue marcando nuevos récords.

Algunos frigoríficos marcan entradas para mediados de junio y otras, las de plazos más cortos, rondan una semana y son las que mantienen los valores de punta.

“Algunas industrias que no tienen ganados de corral siguen estando más cortas y convalidando los mismos valores que veníamos trabajando. Hay otras industrias que están más lejos, de 10 días en adelante”, comentó Joaquín González, del escritorio Joaquín González Negocios Rurales.

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Las buenas condiciones forrajeras avanzado el otoño son un contrapeso ante cualquier intento de ajuste en los precios por parte de la industria, aunque el invierno está a la vuelta de la esquina.

“Los productores, al menos los que nosotros trabajamos, no convalidan esas ventas tan largas porque con los fríos, los rebrotes y las pasturas han quedado más quietos y se van comiendo el pasto”, dijo el operador.

Novillos, vacas y vaquillonas

Las referencias para los novillos siguieron -en la mayoría de los negocios- entre US$ 5,60 y US$ 5,70 por kilo.

Para las vacas pesadas los negocios se sitúan entre US$ 5,30 y US$ 5,35 por kilo.

Las vaquillonas rondan los US$ 5,60 y algún centavo más en lotes excepcionales, con una fuerte tracción del abasto.

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Ganado seguirá escaso hasta la primavera

Para González, posiblemente en las próximas dos semanas comenzará a aparecer algo más de oferta y volvería a retraerse sobre mediados de junio.

“Creo que la oferta va a ser muy escasa a lo largo de todo el año. Podría levantar a fines de octubre, principios de noviembre”, dijo.

La reposición sigue firme, con la exportación haciéndose fuerte en los terneros pesados que cotizan alrededor de los US$ 3,90 por kilo en pie.

Los terneros más livianos, muy buscados por los productores, muestran una diferencia “sobre los terneros o terneras que estén destetados, que estén castrados, que sepan comer ración. Y si a eso le agregás que tengan buena genética, entre un ternero general y un ternero con esta característica puede haber 20 o 30 centavos de diferencia”, sostuvo el consignatario.

Los corrales operan a un ritmo moderado.

Histórica zafra de terneros

La zafra de terneros va llegando a su fin con valores históricamente altos, por encima de los US$ 4 por kilo, en promedio, y lotes livianos tanto de machos como de hembras por los que por primera vez se pagó más de US$ 5 por kilo.

La relación de valores entre el ternero y el novillo se disparó a principios de año desde promedios inferiores a 1,20, favorables a la invernada, y desde hace nueve semanas se sostienen por encima de 1,40 invirtiendo la balanza a favor de la cría.

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En el remate de Plaza Rural esta semana los terneros subieron un centavo y promediaron US$ 4,10 al kilo y US$ 732 al bulto con 92% de colocación.

En Pantalla Uruguay, la categoría promedió US$ 4,06 por kilo y 741 al bulto. Dos centavos abajo en el precio por kilo frente al remate anterior y un ajuste de -5% en el promedio al bulto.

Los precios de las terneras no han parado de subir en los últimos siete meses y se ha acortado fuertemente la brecha con el ternero, un proceso de retención de hembras que confirma el empuje que viene mostrando la cría. También los vientres preñados y las piezas de cría, categorías más sensibles ante el invierno, siguen mostrando demanda firme y subas de precios.

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El precio de exportación no afloja

Un capítulo aparte es la trayectoria ascendente del precio de exportación, que en la última semana volvió a marcar un nuevo máximo histórico: US$ 6.344 por tonelada de carne vacuna, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC) para los últimos 30 días.

Los negocios última semana fue de US$ 6.928 por tonelada.

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En lo que va de mayo, China viene siendo el principal destino, con 6.688 toneladas, seguido por EEUU, con 6.157 toneladas y en tercer lugar la Unión Europea, con 4.502 toneladas y una participación superior a la del resto del año para el bloque en el primer mes de vigencia del acuerdo de Libre Comercio con el Mercosur.

En la última semana se alcanzaron los US$ 1.000 millones en ingresos por exportaciones de carne vacuna y US$ 1.190 millones para todos los productos cárnicos, montos que están entre 2% y 3% debajo de 2025.

Si bien los precios continúan mostrando firmeza, las cantidades exportadas caen frente a 2025. En lo que va de mayo se embarcaron 20.605 toneladas, un volumen 48% inferior al del mismo período del año pasado.

En el acumulado del año, Uruguay lleva exportadas 177.193 toneladas a un valor promedio de US$ 5.644 por tonelada.

Esto representa una baja interanual de 17% en el volumen colocado, que se alinea con la reducción de faena que se profundizó en los últimos dos meses. En el valor por tonelada el incremento es de 18%.