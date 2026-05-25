Incautaron y destruyeron ocho toneladas de carnes que se iban a vender en condiciones irregulares

La Brigada Departamental de Seguridad Rural de Montevideo , informó el Ministerio del Interior, incautó más de ocho toneladas de productos cárnicos durante actuaciones en dos viviendas, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la comercialización de carne .

Desde Jefatura de Policía de Montevideo se detalló que personal del Instituto Nacional de Carnes (INAC) dispuso la intervención de la mercadería y medidas sanitarias sobre los productos incautados, incluyendo su destrucción.

En las últimas horas, personal de la Brigada Departamental de Seguridad Rural de Montevideo realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Jules Superville, en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía de Flagrancia de 2.º Turno, vinculada a la presunta comercialización irregular de productos cárnicos a través de redes sociales.

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La investigación se originó a partir de una denuncia presentada meses atrás, luego de que una ciudadana adquiriera por redes sociales un animal faenado que, según lo manifestado, habría sido entregado sin refrigeración ni condiciones sanitarias adecuadas.

El contexto

El corte de carne que una persona compró a inicios de este año utilizando una red social, buscando cordero y sospechando que era carne de perro, finalmente era de un vacuno, informó en su momento el INAC, tras el desarrollo del análisis de ADN de ese alimento.

A partir de esa denuncia, se realizaron distintas diligencias con intervención de la Brigada Departamental de Seguridad Rural, el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), el INAC y Fiscalía.

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Durante la inspección en la vivienda de Jules Superville, los efectivos localizaron una cámara de frío con productos cárnicos y cajas con distintos cortes que, en principio, presentaban condiciones presuntamente incompatibles con una adecuada conservación para su comercialización.

En el lugar también fueron incautados teléfonos celulares, una computadora, documentación y otros elementos de interés para la investigación.

En continuidad con las actuaciones, se realizó además una inspección ocular en otra vivienda ubicada sobre la calle Juan Mario Magallanes, donde fue ubicada más mercadería cárnica presuntamente destinada a la venta.

Incumplimientos de higiene, inocuidad y almacenamiento

Personal del INAC inspeccionó ambos lugares y dispuso la intervención de la mercadería, así como medidas sanitarias sobre los productos incautados, incluyendo su destrucción, al constatar incumplimientos vinculados a higiene, inocuidad y condiciones de almacenamiento exigidas para productos destinados al consumo humano.

Como resultado del procedimiento, fueron incautados 2.900 kilos de carne vacuna en el domicilio de Jules Superville esquina Susana Soca y 5.181 kilos de productos cárnicos en el segundo punto inspeccionado, totalizando 8.081 kilos decomisados.

Fiscalía dispuso el emplazamiento de tres personas mayores de edad, sin antecedentes penales y familiares entre sí, además de nuevas diligencias en el marco de la investigación.