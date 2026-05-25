Devolución de IRPF 2026: quiénes pueden cobrarla, cómo consultar y cuáles son las formas de pago

La Dirección General Impositiva ( DGI ) informó que durante la campaña de IRPF 2026 un grupo de contribuyentes podrá acceder a devoluciones del impuesto , ya sea de forma automática o tras presentar declaración jurada .

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El organismo explicó que las devoluciones pueden corresponder a trabajadores dependientes, independientes y contribuyentes por rentas de capital, dependiendo de cada situación tributaria.

La DGI señaló que las devoluciones automáticas surgen del ajuste anual que realizan los empleadores sobre el IRPF retenido durante el año. En esos casos, si hubo pagos en exceso, el dinero es reintegrado sin necesidad de realizar trámites adicionales. Para consultar si corresponde devolución, está disponible este enlace de la DGI.

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Este mecanismo aplica únicamente para personas que durante 2025 tuvieron ingresos provenientes de un solo empleador y que además se encontraban trabajando en diciembre. No corresponde para quienes hayan optado por la reducción de retenciones por núcleo familiar.

Cuándo hay que presentar declaración jurada

Las devoluciones también pueden generarse luego de presentar declaración jurada ante la DGI. El plazo para realizar ese trámite irá desde el 29 de junio hasta el 31 de agosto de 2026.

Según el organismo, quienes soliciten créditos por arrendamientos o deducciones vinculadas a cuotas de préstamos hipotecarios deberán necesariamente presentar declaración jurada para acceder a la devolución.

Cómo consultar si corresponde una devolución

Los contribuyentes pueden verificar el estado y monto de una devolución ingresando con identidad digital al servicio en línea de DGI denominado “Consulta de devoluciones”.

Otra de las vías habilitadas es el WhatsApp oficial de la DGI, a través del número 098 134 400.

La DGI además indicó que notificará por SMS al celular registrado si la devolución está disponible para cobrar o si existen observaciones pendientes.

Cómo se cobra la devolución

La devolución puede cobrarse mediante:

Depósito bancario

Redes de cobranza , como Abitab y RedPagos

, como Abitab y RedPagos Certificados de crédito, en el caso de trabajadores independientes

Para cobrar, el titular deberá presentar documento de identidad vigente. En el caso de trabajadores independientes, también se solicitará la documentación correspondiente al RUT.

Las franjas de IRPF en 2026

Tras el ajuste realizado a comienzos de año, el mínimo no imponible del IRPF quedó fijado en $ 48.048 mensuales. Por debajo de ese ingreso no corresponde pagar el tributo.

Las tasas para quienes sí tributan quedaron establecidas entre el 10 % y el 36 %, dependiendo del nivel de ingresos mensuales.