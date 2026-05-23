El precio del pollo al consumidor a contramano del costo de la carne vacuna

La Cámara Uruguaya de Productores Avícolas (CUPRA) destacó que durante abril el precio de la carne aviar al consumidor bajó, contrastando con la suba que hubo para la carne vacuna , con destaque especial para el descenso en el valor del pollo entero .

Con base en un informe elaborado por técnicos de la cámara, remitido este fin de semana a El Observador, el precio del pollo entero con menudos está unos $ 10 por kilo por debajo del valor que tenía al cierre del año pasado y solo $ 10 por kilo por encima del precio que había al inicio de 2025.

La referencia de precio para el pollo entero en abril de 2026 es, al consumidor, $ 185,92 por kilo .

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Clave: una gran oferta desde granjas e industrias

Federico Stanham, director ejecutivo de CUPRA, al cierre del mes pasado expresó a El Observador que "con relación a la evolución IPC el pollo desde diciembre está muy por debajo", con la existencia de "una situación interesante para el mercado dado un precio estable y relativamente bajo", consecuencia de una oferta importante al mercado interno dada la acción intensa de productores e industriales en la avicultura.

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) informó esta semana que la faena nacional de aves alcanzó, en lo que va de 2026, a 13.733.837 cabezas y eso significa un crecimiento de 1,9% con relación a igual período del año pasado. Considerando todo lo faenado en 2025 hubo un crecimiento de 2,5 con relación a 2024 y ese año el incremento fue de 6,7% comparado con 2023.

El dato

Con base en datos actualizados por el INAC, la carne aviar con 25,7 kilos por persona al año (en 2025) es la segunda proteína con origen animal más consumida en Uruguay, detras de los 49,4 kilos de carne vacuna y por delante de los 23,1 kilos de carne porcina, por citar las tres principales en un total de 100,5 kilos per cápita anual.

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Evolución del precio de la carne de pollo

Desde CUPRA se señaló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril de 2026 registró un +0,54%.

Con eso como marco, los precios de la carne aviar al consumidor retomaron en el último mes cumplido la tendencia a la baja con una caída importante (-0,86% en promedio).

El pollo entero fue el producto que más bajó (-2,09%), mientras que los cortes con hueso bajaron -0,11% y los cortes sin hueso subieron +0,10%.

Considerando el último trimestre (febrero, marzo y abril) la carne aviar muestra una baja importante de -2,29% y en el mismo período la carne bovina aumentó (+5,70%) y la carne porcina bajó (-0,95%).

Los precios en planchada, para la carne de pollo, mostraron estabilidad en el promedio del mes de abril respecto del promedio del mes de marzo.

CUPRA, en su trabajo, informó sobre la evolución del IPC y de los precios de las principales carnes consumidas en Uruguay y sobre la evolución histórica del IPC vs. índice de precio de pollo en planchada y otras carnes.

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