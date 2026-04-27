La capacidad de producción en granjas e industria y lo que puede pasar con el precio del pollo

Con las granjas e industrias a todo vapor desde hace bastante, en julio del año pasado ocurrió algo que nunca se había dado, un récord de faena avícola , con el procesamiento de más de 3.000.000 de pollos y esa elevada capacidad productiva se reiteró luego en otros tres meses recientes: diciembre, enero y marzo.

En el trimestre inicial de 2026 la faena de pollos creció 2,1% con relación a ese mismo lapso del año pasado.

La existencia de una oferta abundante generada en el mercado interno es clave para mantener estable al precio de la segunda carne más consumida en Uruguay.

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Federico Stanham, director ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra), expresó a El Observador qu e "con relación a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) el pollo desde diciembre está muy por debajo" , con la existencia de "una situación interesante para el mercado dado un precio estable y relativamente bajo".

Explicó que en Uruguay, al no existir una exportación de gran protagonismo, el precio interno oscila con base en la oferta.

Suele suceder, cada tres o cuatro meses señaló, que la oferta aumenta, así cae el precio y entonces se ajusta la oferta para que el precio vuelva a su nivel.

"En julio del año pasado se dio algo muy peculiar, hubo una faena récord, por primera vez se pasó de la barrera de los tres millones de pollo por mes. Enseguida algun operador comercial instaló la sensación de que faltaría, más adelante, pollo en el mercado. La faena bajó, es verdad, pero no sucedió en niveles llamativos y sí hubo una especulación de precios en el mercado y los valores se dispararon entorno al 20%", contó.

Esa realidad duró algunos meses y comenzó a normalizarse en noviembre.

Desde diciembre a la actualidad, agregó, los precios para el pollo con menudos puesto en planchada (para su distribución al mercado) se instalaron sobre el eje de los $ 100 por kilo y posteriormente han oscilado entre $ 95 y $ 100 por kilo, "quedando en una suerte de meseta baja de precio".

Eso se explica por una oferta importante, en volumen que va de la mano de una alta calidad constante en la producción local.

El precio en carnicerías tradicionales

Con relación al precio del pollo al consumidor, José Luis Fernández, presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), informó este fin de semana a El Observador que "se está vendiendo mucho pollo, el precio está bueno para la gente, sigue en unos $ 160 el kilo del pollo entero con muy buena calidad además".

Se come más en Uruguay

Si el buen nivel de producción se sostiene, "y de momento no se avizora una caída", se acentuará la tendencia en el aumento del consumo de carne aviar en el mercado doméstico, constante al menos durante esta década.

En 2025 el consumo aumentó de 25,5 a 25,7 kilos por persona al año, "esperándose que en 2026 el salto sea más importante", apuntó Stanham.

El contexto

El Instituto Nacional de Carnes (INAC), en su último reporte sobre consumo de carnes en el mercado interno, estimó para 2025 un total de 100,5 kg por habitante, lo que implica un aumento de 1,2 kg respecto a 2024 y constituye el nivel más alto registrado en la última década. Por tipo de proteína, las estimaciones fueron: carne bovina 49,4 kg/persona (+1,1 kg); carne aviar 25,7 kg/persona (+0,2 kg), carne porcina 23,1 kg/persona (+0,2 kg) y carne ovina 2,3 kg/persona (–0,3 kg).

Sobre el precio que logran quienes aportan el producto, es decir los eslabones de la cadena avícola conformada por productores e industrias, admitió que "el precio está bajo para las expectativas", pero consideró que incide a favor del sector la existencia de un valor del dólar bajo y precios por los granos -insumo clave en la gestión- que también han estado estables.

"Distinta sería la situación con un dólar que suba un 5 o 6% y si los precios de los granos tienen una suba importante", advirtió.

"Hay un equilibrio aceptable y razonablemente bueno para todos", indicó al respecto.

Gripe aviar: "Queda mucho por mejorar"

Finalmente, consultado sobre la situación de la gripe aviar en Uruguay, donde se sostiene la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio por los casos en aves silvestres, el director ejecutivo de Cupra destacó que "desde los seis o siete brotes en aves silvestres que hubo entre febrero y marzo llevamos varias semanas sin nuevos brotes y eso es muy importante".

Con la enfermedad por ahora sin llegar a granjas comerciales locales, tampoco a aves de traspatio, cosas que sí han sucedido en países de la región, recordó que en 2023 hubo un brote en Uruguay de gripe aviar, también sin llegar a las granjas de producción, que "hizo poner las barbas en remojo a todos".

Valoró que se estén tomando más medidas de prevención, "pero igual queda mucho por mejorar, sin ningún tipo de dudas, hay muchas situaciones de muy buen trabajo, pero faltan cosas por hacer", reflexionó.

La gripe aviar es una adversidad relevante, no obstante los integrantes del sector siempre destacan que esta zoonosis no se contagia al humano por el consumo de carne aviar o huevos, ingesta que es totalmente segura.