La solución de Conaprole a uno de los problemas graves que originó el cierre de Coleme

Conaprole , desde hace varios días, está recogiendo la leche producida por los tamberos que remitían su producción diaria a la Cooperativa de Leche de Melo (Coleme) , lo que despejó uno de los problemas que surgieron cuando los socios integrantes de esa empresa decidieron el cierre de la misma, el lunes 1° de junio.

Alejandro Pérez Viazzi, director de Conaprole, comentó a El Observador que se decidió emprender esa gestión tras un pedido del Instituto Nacional de la Leche (Inale) y con base en una de las características de la empresa , que es la solidaridad con los productores en dificultades .

Conaprole, una misión defendida durante 90 años y los desafiantes mares en los que navega

La planta de Coleme estaba recibiendo leche desde tambos ubicados en Fraile Muerto, Colonia Wilson y otras zonas próximas a la capital departamental. La compañía, cuyo cierre fue decidido en una asamblea de socios sin votos en contra, llegó a tener 70 tamberos remitentes. La cooperativa con sede en Melo fue fundada el 28 de abril de 1932.

12 tambos de Cerro Largo beneficiados

La decisión permitió que cada día se estén levantando en 12 tambos, ubicados en distintas zonas de Cerro Largo, de 6.000 a 7.000 litros de leche, materia prima que ahora es trasladada a un destino industrial a cientos de kilómetros.

Es algo que, recordó Pérez Viazzi, Conaprole ya hizo cuando hubo otras industrias lácteas que dejaron de recibir leche y elaborar lácteos en forma total o parcial, como pasó con Schreiber Foods o Calcar, por ejemplo.

Los productores beneficiados con este paso dado por Conaprole de inmediato logran como beneficio no solo un destino para su producción, también cobrar en tiempo y forma, algo que no sucedía con Coleme, empresa que mantiene con ese conjunto de tamberos una deuda estimada en algo más de $ 20 millones.

Objetivo: que esos tamberos crezcan

El martes de esta semana, tras el acto inaugural del edificio corporativo de Conaprole, en la conmemoración de los 90 años de la compañía, el presidente del directorio –Gabriel Fernández Secco– en rueda de prensa informó que el problema de los productores de Cerro Largo, que se quedaron sin destino y con los tanques repletos de leche de un día para el otro, quedó resuelto rápidamente.

“Esperemos poder ayudarlos y que crezcan”, declaró.

Por su parte, Pérez Viazzi añadió que se apuesta a que esos productores, apoyándose en todo lo que implica el sistema cooperativo de Conaprole, con varios beneficios, no solo sigan siendo tamberos arraigados en el medio rural, también que incluso puedan mejorar el desempeño en sus sistemas productivos de leche.

La solución alcanzó a productores que, en algunos casos, obtienen de sus rodeos lecheros un volumen muy pequeño, de 100 a 300 litros por día.

Otro detalle importante es que Conaprole no ingresaba con leche fresca a Melo, donde ese producto lo vendía Coleme y eso era respetado, encaminándose ahora sí la llegada a ese mercado interno, de modo que la población esté debidamente abastecida, sosteniéndose el suministro de otros lácteos de la cooperativa que sí estaban en los comercios de la capital departamental de Cerro Largo y otras localidades de esa región del país.

Temas por resolver

Tras la solución a uno de los problemas, hay otros pendientes de respuesta, entre ellos el destino de la planta industrial de Coleme tras quedar inactiva.

Con un concurso de acreedores a la vista el Banco de la República es el mayor acreedor.

La empresa con sede en Melo y 94 años de trayectoria, conformada por 12 socios, tiene deudas además con productores y otros proveedores.

De momento, los 30 trabajadores del complejo pasan al seguro de desempleo, con un despido en el horizonte, se informó a El Observador.

Sobre posibilidades de inversiones que permitan que la planta siga en el rubro lechería se señaló que solo "hay rumores", sin nada concreto, con algunos comentarios de la existencia de interesados en Argentina, Brasil y en Uruguay, aunque con "bajas expectativas de éxito al menos a corto plazo", señaló una fuente vinculada a los socios de Coleme.