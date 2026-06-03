Lluvia de problemas por el cierre de Coleme: ¿quién levanta la leche de los tambos y abastece a las escuelas?

El cierre de la empresa Coleme , decidido este martes de 2 mayo, instauró de inmediato varios problemas en Cerro Largo y uno es qué pasará con la leche que se produce cada día en los 14 tambos que venían remitiendo su producción al complejo industrial ubicado en la capital departamental.

La planta de la Cooperativa de Lechería de Melo, fundada el 28 de abril de 1932 -con 92 años y una trayectoria más extensa que la de Conaprole (principal industria láctea en el país)-, estaba recibiendo leche desde cuatro tambos en Fraile Muerto, tres en Colonia Wilson y siete ubicados en zonas más próximas a la capital departamental.

Desde este miércoles esos 14 tambos de Cerro Largo dejaron de contar con el servicio de recolección , por lo cual se irá acumulando la leche en los tanques, hasta tanto se resuelva a dónde comenzarán a enviar la producción.

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La solución no es sencilla dado el costo que implica levantar leche en esa zona del país por parte de industrias con instalaciones a cientos de kilómetros.

Que algún tambo deje de funcionar, con los consecuentes perjuicios para sus propietarios y trabajadores, es una posibilidad que no está descartada.

¿Un buen momento?

El cierre de Coleme, que llegó a tener 70 tamberos remitentes, no es el primero en los últimos años. Hubo cierres completos o parciales: Ecolat, PILI, Calcar y Claldy. Conaprole también cerró una de sus plantas (Rivera). Este nuevo cierre sucede en un buen momento para la agroindustria lechera, dado que hay incrementos en la remisión de leche a las industrias, los animales tienen alto valor, el precio de la leche al productor mejoró y hay incrementos en las exportaciones, tanto en volumen como en valor.

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El contexto

Este martes, se explicó a El Observador, se reunió la asamblea de socios de la cooperativa. De 12 activos, a una reunión en la planta de silos de la Sociedad Fomento Rural de Cerro Largo, concurrieron siete. Cinco socios votaron a favor de la disolución de Coleme y dos se abstuvieron, sin votos en contra, aprobándose el cierre de la empresa, cumpliendo lo establecen los estatutos.

Los 30 trabajadores de la cooperativa

Con relación a los 30 trabajadores que se venían desempeñando en Coleme, a corto plazo pasan al seguro de desempleo, se informó.

Dado que la empresa cerró más adelante se cumplirá con el despido de cada uno de ellos.

La plantilla de Coleme tuvo ajustes en los últimos tiempos y esos trabajadores, informó una fuente sindical, trabajan en crear una cooperativa que preste servicios a la intendencia y/o a organismos del Estado (no relacionados con la lechería).

¿Qué pasará con la planta?

Sobre el complejo industrial, ubicado en la ciudad Melo, el destino de la planta -prendada con el Banco de la República-, instalaciones y bienes varios se resolverá en el concurso correspondiente.

Queda por resolver la deuda que la empresa fue generando con los tamberos, cuyo montó fue estimado en $ 22 millones.

Este miércoles, incluso el jueves, se industrializará la materia prima que estaba en stock, luego la planta será higienizada, se apagará la caldera y quedará cerrada e inactiva.

Coleme venía recibiendo unos 6.000 litros por día y con ello elaboraba quesos y leche fluida.

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¿Hay leche en Melo?

El abasto de leche a la población, se entiende, no es un problema mayúsculo, no solo porque están llegando productos de Conaprole en un volumen adecuado, sino porque existe un grave problema que es el contrabando, pero que le resuelve a mucha gente el acceso a la leche y otros productos.

El contrabando, precisamente, es uno de los motivos por los cuales con el paso del tiempo se afectó la rentabilidad de la cooperativa.

Otro, no menos relevante se señaló, es el pasivo acumulado con los tambos en harás de mantener la cooperativa en funcionamiento.

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Leche para las escuelas de la ANEP

Otro de los problemas a resolver es cómo se hará para abastecer de leche a los centros educativos de Cerro Largo dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que hasta ahora recibían el producto desde Coleme.